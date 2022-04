Csányi Sándor: 9%-os infláció, 360-390 forint közötti euró lehet idén

Csányi Sándor az InfoRádiónak adott mai interjújában megosztotta kilátásait a magyar gazdaságról, beszélt a bankszektort érintő esetleg különadóról, az ársapkáról, valamint egyebek mellett kitért az orosz-ukrán háború hatásaira is.

A Bankszövetség folytatott tárgyalásokat a bankszektort érintő esetleges különadó témájában a kormánnyal, ő személy szerint nem - mondta az InfoRádiónak Csányi Sándor, az OTP Bank elnök-vezérigazgatója.

Csányi Sándor az interjúban rámutatott, hogy sok mindentől függ, milyen költségvetési kiigazításra van szükség, honnan lehet pénzhez jutnia a kormánynak, ha nem banki különadóból. Ez függ a háború végének időpontjától, és az addig lezajló eseményektől, elég megnézni a minapi gázelzárásokat. Sok függ attól, hogy sikerül-e az unióval megállapodni, az uniós forrásokhoz hozzájutni.

Ha e két feltétel teljesül, 500 milliárdot, elhúzódó háború és uniós megegyezés nélkül 1700 milliárdot is elérhet a kiigazítás mértéke.

Magyarországra év elején 6 százalék körüli növekedést vártak, most 3,5 százalékos növekedést várnak - jegyezte meg az elnök-vezérigazgató.

Beszélt arról is, hogy a hitelezésben még nem látható lassulás, az elmúlt években jelentős növekedés volt lakossági és a vállalati szegmensben is. Az év első részében utóbbi továbbra is nő, de nyilvánvaló, hogy az emelkedő kamatszintek mellett a jelzáloghitelezés lassulni fog.

Várakozásai szerint a makroadatok idén:

9 százalékos infláció,

3,5 százalék körüli növekedés,

akár 7-8 százalékos fizetésimérleg-hiány,

"Ebből milyen árfolyam jön ki: 360-390 között nagyon jó és nagyon rossz esetben." - húzta alá.

Csányi Sándor elmondta, hogy a hitelezésre a háborúnak is van hatása, Ukrajnában és Oroszországban jelentős hatása van az OTP hiteltevékenységére. A két országban 5 milliárd körüli a mérlegfőösszeg. Ukrajnában a mintegy 85 bankfiókból 65-70 körülit folyamatosan nyitva tudtak tartani, ez elismerésre méltó. Az elmúlt hetekben újraindították még nagyobb ütemben az agrárhitelezést Ukrajnában. "Oroszországban a szankciók miatt nehéz a működés, érezni a gazdaságon a háború hatását, emiatt még óvatosabbak vagyunk, mint korábban - főleg a fogyasztási hitelezés terén vagyunk jelentősebb szereplők, ezt folytatjuk, de szigorúbb kockázatkezelés mellett. Várok Oroszországban recessziót, tehát óvatosabbaknak kell lennünk."

500 millió euró körüli az orosz és az ukrán bank értéke is, mindkét helyen jelentős jövedelmet realizáltak, főleg Ukrajnában magas tőkemegtérüléssel. A várható veszteség mértékét most kalkulálják. "Ha Ukrajnában befejeződik a háború és jelentős nyugati, amerikai segélyek érkeznek az újjáépítésre, akkor ott jelentős szereplők lehetünk" - tette hozzá.

5,4 százalékos alapkamattal kapcsolatban Csányi Sándor elmondta: a hitelkamatok az elmúlt időszakban is emelkedtek és az év végére elérhetik a 7 százalék körüli szintet.

Az idei év közepe után már az infláció csökkenésére számítunk, és valamikor jövőre az 5 százalék körüli szintre csökkenhet az alapkamat.

A betéti kamatok lehetnének versenyképesek az állampapírok által nyújtottakkal - az OTP-nél több mint 3000 milliárd forintnyi állampapír van, ami 2-2,5 százalék közötti hozammal bír. A hitel-betét arány pedig 75 százalék. "Ilyenkor a felelős banki magatartás az, hogy próbáljuk az ügyfeleket több hozamot biztosító formák (befektetési alapok például) felé terelni" - ismertette.

Kitért arra is, hogy a 2022-es évben az OTP-n belül a vállalati hitelezéstől várnak sokat, másodsorban a lakossági területen a csökkenő volumen ellenére a jelzáloghitelezés, az államilag támogatott termékek közül a babaváró hitel iránt továbbra is nagy az érdeklődés. A fogyasztási hitelezés továbbra is növekedési tendenciában marad.

Az ársapkával kapcsolatban elmondta: átmeneti ideig lehet ilyen intézkedésekkel korlátozni az árakat, ám tartósan nem, mert az ipar és a kereskedelem is reagál. Most elsősorban a kereskedelmet érinti az árstop, és már elkezdett nőni az import termékek aránya, pedig ezek rosszabb minőségűek. A tartós ársapka nem fér össze az élelmiszerből önellátó Magyaroszág céljával.

Új kórház építését tervezik az egészségügyi vonalon. A meglévő kórház felújítása, korszerűsítése már elkezdődött. Szeretnének komplettebb szolgáltatást nyújtani a Budai Egészségközpontban - sorolta a célokat Csányi Sándor.

Címlapkép forrása: Portfolio/Stiller Ákos