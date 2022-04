Mennyire súlyos az orosz gázszállítás leállítása Lengyelország és Bulgária felé?

"A Gazprom teljesen felfüggesztette a gázszállítást a Bulgargaznak és a PGNiG PGN.WA-nak a rubelfizetés hiánya miatt" áll egy április 27-én kiadott Gazprom közleményben.

Vlagyimir Putyin orosz elnök már márciusban bejelentette, hogy az ún.”barátságtalan” országoknak rubelben kell fizetniük a gázszállításokért, az erről szóló elnöki rendelet pedig április 1-én lépett életbe. A mostani lépés tekinthető újabb lépésnek az Oroszország és az Ukrajnát támogató nyugati országok közötti gazdasági adok-kapokban, illetve annak, hogy Putyin megkísérli magához ragadni a kezdeményezést az újabb EU-s szankciós csomagról szóló vita idején.

Az Európai Unió országai nagymértékben függnek az orosz gáztól: az EU szintjén a fogyasztás kb. 40%-át fedezték orosz forrásból, míg az egyes tagállamok szintjén a függés akár a 100%-ot is elérheti.

A gázszállításokért Európa a becslések szerint napi 200-800 millió eurot fizet – a pontos összeget nem lehet megmondani, mert a szerződéses feltételeket mind a Gazprom, mind partnerei kereskedelmi titokként kezelik. Jelenleg szinte az összes orosz gázszerződés vagy euroban vagy dollárban adja meg az árakat, ami jelentős problémát okoz Oroszországnak a már életbe letetett gazdasági szankciók miatt. A rubelfizetés kötelezettsége egyrészt lehetőséget az a szankciók „kicselezésére”, másrészt a rubel iránt támasztott mesterséges kereslet miatt jelentősen befolyásolhatja az orosz pénznem árfolyamát, ami jelentősen gyengült február 24-e, az orosz invázió kezdete után (bár azóta az árfolyam nagyjából helyreállt).

Számos európai ország, köztük Lengyelország és Bulgária is, bejelentették, hogy szerződésszegésnek tekintik Putyin követeléseit és továbbra is csak euroban hajlandók fizetni, ellenben Magyarország, Szlovákia, Ausztria és a német Uniper gázszolgáltató jelezte, hogy elfogadják ezeket a feltételeket. Az Európai Bizottság álláspontja viszont nem egyértelmű: első gyorselemzésében a testület a szankciók megsértésének tartotta a rubelfizetést, a napokban viszont finomítottak álláspontjukon és látszólag beleegyeztek a rubeles fizetési módszer alkalmazásába.

Lengyelország és Bulgária közül az előbbi van jobb helyzetben: éves gázfogyasztásának csak kb. 50-55%-a származott Oroszországból. A Gazprommal fennálló hosszú távú szerződése 2022 végén amúgy is lejár és a lengyel kormány már többször jelezte, hogy nem fogják megújítani a szerződést. Emellett októberben átadják a Lengyelországot a norvég gázmezőkkel összekötő Balti csővezetéket, amelyen keresztül évi 10 milliárd m3 gáz érkezik és teljes gázzal üzemel a swinoujscie-i cseppfolyós gázterminál, ahova április végén 2 LNG szállítmány fog befutni. Ezen felül a lengyel tározók töltöttsége eléri a 75%-ot és akár Németország, akár Litvánia, akár Csehország felől további gázszállítmányokat kaphatnak.

Ezzel szemben Bulgária helyzete kényesebb, mivel az egyetlen tározó jelenleg 17%-os töltöttségi szinten van, vagyis lényegében kiürült.

A Gazprommal között szerződésük szintén lejár 2022 végén és a bolgár kormány sem szándékozott megújítani azt. Arra számíthatnak, hogy Törökország és Románia felől esetleg kaphatnak nem-orosz gázt, illetve 2022 végén kiépül a közvetlen csatlakozás Görögország felé is.

Jelenleg mindkét ország jelezte, hogy a lakosság és az ipar ellátásában nem lesznek fennakadások, nagyrészt annak köszönhetően, hogy lassan véget ér a téli fűtési szezon. Azonban az európai energiapiacok máris reagáltak a hírre és mind a gáz, mind az elektromos áram nagybani ára megugrott 20%, illetve 17%-al. A nagy kérdés csak az: ki lesz a következő? Talán a balti országok, amelyek szintén élesen bírálták az oroszokat, aktívan támogatják Ukrajnát és mindent megtettek, hogy elszakadjanak az orosz energiahordozóktól?

És mit fog Európa lépni azután, hogy Oroszország ennyire nyílt (gazdasági) támadást intézett két tagállama ellen? Ezt jelen pillanatban csak találgatni lehet.

EZ ITT AZ ON THE OTHER HAND, A PORTFOLIO VÉLEMÉNY ROVATA.

A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el meglátásait a velemeny@portfolio.hu címre. A Portfolio Vélemény rovata az On The Other Hand. A rovatról itt írtunk, a megjelent cikkek pedig itt olvashatók.