Orbán Viktor mindjárt bejelentés tesz az árstopról

"Árstop. Bejelentés hamarosan" szöveggel jelent meg egy poszt Orbán Viktor miniszterelnök Facebook oldalán. A hozzá fűzött kommentár szerint "Fontos döntések várhatóak a kormányülésen."

A miniszterelnök Facebook-posztja megerősíti az a várakozást, hogy ma kiderül, milyen jövőt szán az eredeti terv szerint május 1-vel véget érő élelmiszer-árstopnak a kormány. Nem kizárt, hogy az üzemanyagárstopról is lesz döntés, de ott még van két hete a döntésre a kabinetnek.

Azt, hogy ma lesz döntés az élelmiszerárstopról, tegnap Semjén Zsolt, miniszterelnök-helyettes is megerősítette, az nem volt még teljesen egyértelmű (bár számítani lehetett rá), hogy a döntést ma be is jelentik. (Alternatívaként az elmúlt évek gyakorlata alapján adódott még a csütörtöki kormányinfó, a pénteki miniszterelnöki rádióinterjú, illetve egy éjféli Magyar Közlöny lehetősége is.)

A bejelentés pontos időpontja nem ismert, a miniszterelnök hasonló jellegű posztjai után többnyire bő egy óra múlva szokott megérkezni a tájékoztatás. Most viszont elvileg a kormányülés (tehát a formális döntés) előtti beharangozó posztról van szó, nem kizárt, hogy tovább kell majd várni. A korábbi nyilatkozatok alapján annak van nagyobb esélye, hogy az élelmiszerárstop valamilyen (akár változatlan) formában folytatódni fog. Bár az intézkedés több ponton okoz feszültséget a kiskereskedelmi rendszerben, az árbefagyasztás nyilvánvalóan népszerű intézkedés, és a kormány értékelése szerint "inflációs szempontból működik".

Ha mégis az eltörlés mellett döntene a kormány, drágulásra kell számítani. Lehetetlen pontosan megmondani, hogy az árstop végével meddig emelkedne az érintett termékek ára, de a Portfolio számításai szerint a csirkemell kilónkénti ára megközelíthetné a 2000 forintot, egy liter UHT tejért pedig vélhetően több mint 320-330 forintot kellene adni. A legtöbb hatósági áras terméknél a piaci ár májusban legalább 20-25%-kal magasabb lenne, mint most a rögzített.

Címlapkép: Orbán Viktor Facebook oldala.