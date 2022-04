Értettek az osztrákok a Gazprom gázelzárós fenyegetéséből: ők is nyitnak rubelszámlát

Bár tegnap az osztrák kancellár még azt hangsúlyozta Twitter-üzenetében , hogy az osztrák OMW is euróban fizet az orosz gázért, ma arról írt a Financial Times az ügyletre közvetlenül rálátó forrásokra hivatkozva, hogy a cég mégis tervez rubelszámlát nyitni a svájci Gazprombanknál, akárcsak magyar, német, és szlovák cégek. Ezzel tehát az OMW is ugyanazt a fizetési módot alkalmazná, amit például tegnap Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is megerősített a magyar állami MVM CEEnergy cég kapcsán, amely tavaly ősszel a 15 éves gázszerződést megkötötte.