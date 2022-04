Gulyás Gergely újabb nyugdíjemelést jelentett be, az EU-val is kiegyezünk

Más országok is elfogadták az oroszok kérését, hogy rubelben fizessenek. Mi be is jelentettük ezt, mert őszinték vagyunk - mondta Gulyás arra a kérdésre, hogy miért fogadta el Magyarország elsőként az oroszok kérését. Szerinte más országok is elfogadták ezt, csak ők nem jelentették be.