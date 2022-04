Mi marad a pánikon kívül, ha kibertámadás ért minket?

Az elmúlt évek digitalizációs hullámával párhuzamosan felpörgött a kiberbűnözés is, amely egyre inkább a nem megfelelően felkészült kis- és középvállalkozásokat támadja. A célpontok jól-rosszul kialakított biztonsági rendszere általában hamis illúziókat kelt a cégvezetőkben: a legtöbb esetben az alapvető intézkedések nem állítják meg a bűnözőket, de a profi támadó még a jól felépített rendszeren is talál rést – ha mást nem, az emberi gyengeségeket. Ilyenkor felértékelődik a valóban elérhető, a támadók által nem hozzáférhető mentés, amelynek segítségével egy hozzáértő válságmenedzser csapat visszaadhatja az üzletmenet folytatásának lehetőségét az áldozatnak.

A világjárvány a kiberbűnözés jelentős mértékű növekedését is magával hozta, a vállalkozásokat pedig arra kényszerítette, hogy jelentős többletet fektessenek a kiberbiztonságba. Mivel iparágtól függetlenül a legtöbbeknek át kellett állnia a távoli munkára, a vállalatok felügyeleti módszerei is változtak. „Két éve még sok vállalat csapatában nem voltak informatikai szakemberek, azonban a jelenlétük mára minden iparágban szükségessé vált” – mondta el a Portfolio-nak Rakoncza Zsolt, a Dell Technologies vezérigazgatója. A cégvezető kifejtette: a szektorokat tekintve az elmúlt időszakban kiemelten sok támadás érte az egészségügyi szervezeteket és a kórházakat.

Emellett sok informatikai vállalkozás, pénzügyi szervezet és iparban tevékenykedő vállalkozás is kibertámadás áldozata lett.

Nem mindenki készült fel

A nemzetközi és hazai tapasztalatok azt mutatják, hogy bár eleinte inkább a nagyvállalatok voltak a kibertámadások célkeresztjében,

mára már a kisebb vállalkozások sem lehetnek biztonságban.

A támadások nagyjából fele őket célozza. „Sőt, talán épp a kisebbek azok, akik esetében a támadók inkább számíthatnak sérülékenységre. Azt mondhatjuk tehát, gyakorlatilag senki sincs biztonságban, aki nem készül fel és nem védekezik megfelelően.”

Természetesen az elmúlt években jellemző, a járvány hozta nagymértékű digitalizációs hullám során a vállalkozások is igyekeztek lépést tartani a gyorsuló igényekkel, és nagyobb figyelmet fordítottak a biztonságra is. Rakoncza Zsolt, a Dell Technologies vezérigazgatója ugyanakkor úgy véli, hogy jelentős biztonsági réseket eredményezett az a sietség, amellyel a vállalatok bevezették az új, esetenként nem megfelelő technológiákat.

A kiberbűnözők hozzá tudnak férni a belső rendszerekhez, és veszélyeztetni tudják a vállalatok mindennapi működését, vagy akár azok fennmaradását is.

Ha már megtörtént a baj

Ha mégis megtörténik tehát a támadás, akkor az áldozatul esett cégek rendelkezésére áll egy gyorsreagálású csapat, amely segítségévek rendbehozható mindaz, amit a támadók célbavettek. „A T-Systems-en belül működő SWAT csapatunk kifejezetten incidenskezelésre szakosodott szolgáltatás. Maga az incidenskezelés azért létezik, mert az előre kialakított biztonsági megoldásokkal nem lehet teljes mértékben kivédeni a támadás lehetőségét.

Az incidenskezelési képesség arra készülés, hogy lesznek olyan támadások, amiket ezek az eszközök nem tudnak kivédeni

– mondta el a Portfolio-nak Kovács Zoltán, a T-Systems CTRL SWAT operációs vezetője. A szakember szerint igazán egy szegmens sincs biztonságban, gyakran gondoljuk úgy, hogy a támadások sértettjei kizárólag nagyvállalatok, ám ez nem igaz. Ma már nemcsak a kis cégek, hanem sok esetben a magánszemélyek is célpontok lehetnek.

Ráadásul bármennyire tökéletes a biztonsági rendszerünk, ha máshol nem találnak fogást, akkor az emberi tényezőn biztosan fognak.

Megszerezhetnek valamilyen információt, például a pénzügyes kolléga nevét, aki ténylegesen tranzakciókat indít. Ezután őt támadják meg egy levéllel, amiben kérik valakinek a nevében egy tranzakció elindítását, vagy egy tranzakció célszámlaszámát módosítják. Számos szofisztikált megoldást láttunk már.”

A támadások céljával kapcsolatban jellemző, hogy az utóbbi pár évben a legkönnyebb bevételi forrást a zsarolóvírusok jelentették a kiberbűnözőknek.

Ilyen esetekben ellehetetlenítik a megtámadott cég működését, és azért kérnek váltságdíjat, hogy visszaállhasson az eredeti üzletmenet.

Ha egy vállalkozásnak nincs megfelelő mentése a saját adatairól, akkor a titkosított adatok miatt megáll az élet, lehetetlenné válik a további munka. „Azt látjuk, hogy sok esetben van mentés, de a támadók azt is titkosítják.

Emellett még mielőtt megtörténik az információ titkosítása, már rengeteg szenzitívnek vélt információt lementenek.

Ezt egyrészt további értékesítésre lehet használni, másrészt további támadások előkészítéséhez” – figyelmeztetett Kovács Zoltán. Ezekben az információkban akár útlevelek másolatai, bankkártyaadatok is szerepelhetnek, érthető módon nagyon kellemetlen lehet a cégnek vagy alkalmazottainak, ha ilyesmi nyilvánosságra kerül.

Kárfelmérés és helyreállítás

A T-Systems SWAT egysége a már megtörtént támadások után lép akcióba, olyan esetekben is, ha az érintett cégnek egyébként nincs szerződése a digitális szolgáltatóval. „A beérkező értesítés után már online, a kiszállás előtt elkezdünk információt gyűjteni. Már távolról elkezdjük felmérni a helyzetet, illetve azonosítani a legfontosabb teendőket, amelyet követően fizikailag is megjelenünk a megtámadott megbízónál.” Ilyen esetekben a csapat több területen is megkezdi a károk felmérését és elhárítását. Jogi és kommunikációs téren az ügyfélnek kell döntenie, például, hogy mit kommunikál a partnereivel, ám ehhez is tud segítséget nyújtani a SWAT. Technikai területen is elindul a segítségnyújtás, felmérik a támadás mikéntjét, az esetlegesen fertőzött rendszereket leválasztják a többiről, megakadályozzák további rendszerelemek támadását, azonosítják a károkat és megindul a helyreállítás.

Ez utóbbi esetében a legfontosabb cél az, hogy a támadás előtt rendelkezésre álló adatokat visszanyerjék, és a munka folytatódhasson.

Egy zsarolóvírus esetében megoldást jelenthet, ha van olyan mentés, amely nem esett áldozatául a támadásnak. „Láttuk ugyanakkor már nem egy esetben, hogy maga a mentés is titkosításra került, és csak utána derült ki, hogy valami baj van.

Speciális eszközök tudnak abban segíteni, hogy ez a titkosítási folyamat ne tudjon végbemenni legalább a mentett adatokon.

Ez az üzletmenet visszaállítása szempontjából kritikus lehet, és egy nagyon erős fegyver ilyenkor az áldozat kezében” – tette hozzá Kovács Zoltán.

Trezor a legfontosabb értékeknek

Erre jó példát jelent a Dell Technologies Cyber Recovery megoldása, amely olyan mentést készít a cég adatairól, amelyhez később hozzá lehet férni támadás esetén is. „Ez a megoldás az utolsó mentsvár. Ha az üzletileg kritikus rendszereinket romba döntötte egy kibertámadás, nem működnek sem az éles rendszereink, sem adatbázisaink, de még a mentéseinknek sem vesszük hasznát, mert a rosszakaróink ezeket célzottan támadják és teszik működésképtelenné” – mondta el Várkonyi László - Dell Technologies ISG Technology Consulting senior menedzsere. Hozzátette:

a Cyber Recovery környezet valójában egy elszigetelt adattrezor, amelybe el tudjuk zárni a kritikus fontosságú adatainkat.

Ez az adattrezor biztosítja számunkra, hogy a kibertámadást követően legyen egy adathalmazunk, amelyből újra tudjuk építeni az üzleti működésünkhöz szükséges legfontosabb szolgáltatásainkat. Sőt, ha úgy alakítjuk ki a trezort, akkor ezeket a szolgáltatásokat már a trezoron belül újraindíthatjuk, nincs szükség arra, hogy előbb az éles rendszerbe visszatöltsük az adatokat. Így minimalizálható a támadások okozta kockázat mellett az az idő is, amelyet kiesésként egy ilyen támadás okozhat nekünk.”

Ha ég a ház

A SWAT nem követel meg előzetes együttműködést, bármilyen, éppen megtámadott cég segítséget kérhet a szakmai csapattól. Kovács Zoltán szerint azonban az „utcáról bejövő” ügyfélnek pszichésen is nagyon nehéz dolga van támadás esetén. „Mindenekelőtt fel kell térképeznünk a rendszert, ez pedig egy beszélgetéssel indul, aztán elég sok kérdéssel folytatódik.

Az ügyfél oldaláról nehéz ilyenkor elfogadni, hogy miközben ő egy égő házban ül, mi arról kérdezgetjük őt, hogy hol van még benzintartály, hány emeletes az épület, esetleg nádfedeles-e.

Ezért jobb, ha valaki előre gondolkodva és számításba véve azt, hogy sajnos nincs tökéletes védelem, időben érdeklődik a SWAT szolgáltatás iránt. Ekkor a csapat előzetesen felméri a terepet, azonosítjuk a rendszerben a leginkább védendő elemeket, vagyis a koronaékszereket.” Ez lehet szolgáltatás, adat, információ, általában tipikusan ezeknek a kombinációja, és ezek birtokában hatékonyabban tudnak segíteni a szakemberek egy esetlegesen megvalósuló támadás esetén.

