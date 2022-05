Brutális az inflációs nyomás a magyar iparban

Az ipar belföldi értékesítési árai közel 40%-kal emelkedtek egy év alatt, az utóbbi két évtizedben messze a legnagyobb mértékben. Sőt, bár erre csak korlátozottabb adatok állnak rendelkezésre, valószínű, hogy a rendszerváltozás sokkja óta nem volt ilyen durva termelői infláció.

Márciusban a belföldi értékesítési árak 39,4%-kal voltak magasabban, mint egy éve. Egyetlen hónap alatt 4,6%-kal drágultak az ipari termékek a nagykereskedelmi szegmensben, ez még a 2021 második felétől induló nagy drágulási hullámon belül is erősnek számít, és azt jelzi, hogy az energia- és nyersanyagársokkok okozta átárazódás egyáltalán nem zárult még le. Az alábbi ábra is mutatja, hogy sosem látott árnyomás nehezedik a szektorra, amit jóval nehezebb lesz lenyelni, mint korábban. Ezért a fogyasztói árakba (a hivatalos inflációs mutatóba) is várhatóan tovább gyűrűzik az ársokk, vagyis a friss adat az infláció további gyorsulására utal.

Az ipari termelői árak gyorsan, akár egy hónapon belül átpörögnek a fogyasztói árakba, ezért elvileg a márciusi adatnak nem feltétlenül kellene baljóslatúnak lenni a következő hónapok inflációs adataira nézve. Ugyanakkor a termelői drágulás szerkezete arra utal, hogy mégis csak erről van szó.

A belföldi értékesítési árakat ugyanis továbbra is az energiatermelő, illetve továbbfelhasználásra termelő ágazatok drágulása nyomja fel, ami a magasabb feldolgozottságú termékek árképzésére fog további emelő hatást gyakorolni. Az energiatermelő ágazatok termékei egy év alatt közel 70, a továbbfelhasználásra termelőké 30% felett drágultak.

