Három nap múlva nyit a Portfolio Lakás Kiállítás

Pénteken nyit a legnagyobb hazai ingatlanpiaci rendezvény, a Portfolio Lakás Kiállítás, amely ingyenes belépéssel, szolgáltatókkal, ingatlanfejlesztőkkel, bankokkal és szakmai előadásokkal várja a szektor iránt érdeklődőket.

Pénteken nyitja meg kapuit a hazai ingatlanpiac egyik legfontosabb szakmai eseménye, hiszen május 6. és 8. között ismét megtartják a hazai ingatlanpiac egyik legfontosabb szakmai rendezvényét, a Portfolio Lakás Kiállítást. A szervezők a MOMsport Uszoda és Rendezvényközpontban vonultatják fel mindazokat, akik a lakáspiachoz bármilyen módon kapcsolódnak – legyenek ingatlanfejlesztők, vásárlók, a finanszírozás, illetve a lakáspiachoz kapcsolódó szolgáltatások képviselői, befektetési lehetőséget vagy otthont kereső érdeklődők.

A Lakás Kiállításon minden évben kiemelt szerepet játszanak a legnagyobb ingatlanfejlesztő cégek, akik az újlakás-piac iránt érdeklődőknek tudnak akár a helyszínen kedvező ajánlatot adni. A használt lakást keresők sem maradnak segítség nélkül, hiszen az ezen a területen otthonosan mozgó közvetítők is jelen lesznek az eseményen.

Részt vesznek továbbá a rendezvényen a hazai bankok, amelyek felkészült tanácsadókkal nyújtanak egyedi ajánlatokat.

Akár magánszemélyeknek szóló lakáshitelről, akár beruházások finanszírozásáról van szó, mindenki megtalálhatja a számítását.

Különösen izgalmasnak ígérkezik az idei évben a hazai lakáspiac alakulása, már csak azért is, mert számos tényező, amely a szektor viszonyait alakítja, alapvető változásokon megy át.

Ilyen például az általános kamatszint-emelkedés, és ezáltal az egyre drágábbá váló hitelek, a zöldhitel sorsa, és több más tényező is. Eközben megfigyelhető az is, hogy az ingatlanárak tovább emelkednek, az évek óta tartó trendben tehát egyelőre nem következett be változás.

A résztvevők szakmai előadásokon és személyes érdeklődés során minden kérdésre választ kapnak a pénteken kezdődő Portfolio Lakás Kiállításon.

Fotó: Portfolio