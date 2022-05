14 éves csúcsra ugrott az amerikai földgáz ára

Az amerikai földgáz ára kedden közel 14 éve a legmagasabb szintre emelkedett, miután Oroszország ukrajnai inváziója továbbra is jelentős volatilitást okoz a globális energiapiacokon.

A Henry Hub-i földgáz ára több mint 9 százalékkal 8,14 dollárra ugrott millió brit hőegységenként (MMBtu), ami 2008 szeptembere óta a legmagasabb szint.

Campbell Faulkner, az OTC Global Holdings szenior alelnöke és vezető adatelemzője szerint a mozgás a szigorodó piaci feltételeknek köszönhető. Rámutatott, hogy az Európai Unió az Oroszország elleni szankciók hatodik körét készíti elő, amely az ország energiakomplexumára is kiterjedhet.

Emellett az Egyesült Államokban csökken a termelés, és a tárolt gáz mennyisége 21 százalékkal alacsonyabb, mint tavaly ilyenkor.

Az elmúlt két kereskedési nap során a földgáz ára több mint 12 százalékot ugrott, pedig áprilisban is közel 30 százalékkal került feljebb a jegyzés. Az árak gyors emelkedése, amelyet az amerikai cseppfolyósított földgáz iránti megugró kereslet is táplál, növeli az inflációs nyomást az egész gazdaságban. A fogyasztók villanyszámlái emelkednek, mivel a közműszolgáltatók továbbhárítják a magasabb inputköltségeket.

Az EBW Analytics arra is rámutatott, hogy a változó időjárási viszonyok is növelik a földgáz iránti keresletet, mivel a melegebb hőmérséklet miatt a légkondicionálók használata is megnő. A cég közölte, hogy a hőmérséklet előrejelzési modellek felfelé módosítása révén a gázár most beállított csúcsa is újra megdőlhet.

Az energiaipari ezzel együtt egyébként a legjobban teljesítő alindex ma az S&P 500-ban, miután több mint 1 százalékkal emelkedett.

