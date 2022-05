Itt a döntés: nem emeli a kamatot az MNB

A várakozásoknak megfelelően ismét 6,45%-os kamat mellett hirdette meg egyhetes betéti tenderét az MNB, vagyis nem változtat az irányadó kamaton. Kérdés, hogy ma a régiós jegybankok milyen ütemben zárkóznak majd fel.

Csütörtökön a múlt hetivel megegyező 6,45%-os kamat mellett hirdette meg egyhetes betéti tenderét az MNB, vagyis nem változtatott az irányadó kamaton. A döntés nem okozott meglepetést, hiszen alapesetben arra lehet számítani, hogy havonta egyszer a Monetáris Tanács ülése után változik majd az irányadó kamat, ha a piaci folyamatok nem indokolják, akkor menet közben szinten tarthatják. Márpedig most semmi nem indokolt változtatást, hiszen a forint viszonylag stabil volt az utóbbi napokban.

Persze azt szokás szerint ki kell emelni, hogy az egyhetes kamat akkor lesz továbbra is effektív, ha a tenderen délután minden ajánlatot elfogad a jegybank. Ezzel kapcsolatban azonban nem lehet kétségünk, hiszen az utóbbi hónapokban sosem volt példa ennek ellenkezőjére, ráadásul, ha nem így tesznek, akkor abban a pillanatban az 5,4%-os alapkamat lesz irányadó, ami azonnali 100 bázispontos kamatvágással érne fel.

A jelenlegi szinten továbbra is a magyar irányadó kamat a legmagasabb, és ez várhatóan a mai lengyel és cseh döntések után is így marad. A piac most Varsóban akár 100, Prágában pedig 50 bázispontos kamatemelést is el tud képzelni, így 5,5%-ra emelkedhet mindkét régiós ráta.

Ha a piaci folyamatok nem indokolják, akkor várhatóan június elején, a Monetáris Tanács május 31-i ülése után változhat legközelebb az irányadó kamat. Akkor várhatóan tovább emelkedik majd az alapkamat, majd annál kisebb mértékben az egyhetes betéti ráta, így közel kerülhet az összeolvadáshoz a kettő.

