Szijjártó Péter a Roszatom vezérével tárgyalt, marad az orosz Paks 2

Bár az orosz-ukrán háborúban a Zaporizzsjai Atomerőmű rakétákkal megtámadása , a nyugati szankciós körök , egy állítólagos Roszatom-levél a Paks 2-től való elállásról, továbbá a Fidesz-képviselők által is megszavazott EP-határozat a projekt leállításáról , valamint a finn testvérprojekt bedőlése mind-mind bizonytalanná tették, hogy továbbra is a Roszatom építheti-e a Paks 2-t, Szijjártó Péter csütörtöki nyilatkozata egyértelműen arra utal, hogy igen: a magyar kormány továbbra is az orosz cégben gondolkodik. A magyar külgazdasági és külügyminiszter arra utalt, hogy a Roszatom vezérével történt személyes tárgyaláson az oroszok megerősítették: technológiai szempontból továbbra is képesek megépíteni az erőművet, így haladhat tovább itthon az engedélyezési folyamat és amint majd megkapják az oroszok az engedélyt, "az erőmű építési munkálatai a következő fázisba léphetnek".