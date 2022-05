Az EKB döntéshozója szerint gyors kamatemelésre van szükség

Az Európai Központi Banknak gyorsan kéne lépnie, és kamatot kéne emelnie a magas infláció miatt - mondta a finn nemzeti bank elnöke.

Olli Rehn azután mondta ezt, hogy a nagy jegybankok a héten kamatot emeltek: a Fed szerdán például fél százalékos kamatemelést jelentett be, és a Bank of England is 25 bázisponttal emelt.

Rehn szerint az EKB nincs könnyű helyzetben, mert egyszerre kell biztosítani a reálgazdasági helyreállást, másfelől viszont meg kell fékezni az inflációs várakozások horgonyzását, mielőtt az megjelenik a munkaerőpiaci folyamatokban.

A jegybankár szerint emiatt gyorsan fel kéne emelni a kamatszintet 0-ra, majd utána folyamatosan folytatni a normalizációt - de azt hozzátette, hogy az orosz-ukrán helyzet eszkalálódása ronthatja a gazdasági kilátásokat, ami átalakíthatja ezeket az elképzeléseket is.

A jelenlegi piaci várakozások szerint az EKB júliusban emelhet kamatot, amikor befejeződik a mennyiségi lazítás.

