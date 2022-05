Drasztikusan emelkednek a termelői árak: tovább dübörög a drágulás az élelmiszerpiacon

Tovább folytatódott a nyár közeledtével a termelői árak növekedése: áprilisra mintegy 80 százalékkal emelkedett napraforgómag termelői ára az előző évhez képest, továbbá nőtt repcemag tonnája is. Hiány nincs tojásból az orosz-ukrán fegyveres konfliktus miatt, azonban a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint a takarmányárak ugrásszerű növekedése csökkenti az árstabilitást. A zöldségek közül drágult a hazai termesztésű uborka, a spárga, ugyanakkor a magyar szamóca olcsóbb volt a Budapesti Nagybani Piac kínálata szerint. Márciusban emelkedett a nyerstej országos termelői ára, a legtöbb tejterméket is érinti ám a drágulás, amelyet a húsok sem úsznak meg.

Az Agrárközgazdasági Intézet adatai szerint Magyarországon április harmadik hetében az étkezési búza áfa és szállítási költség nélküli termelői ára az előző évhez képest 63 százalékkal tonnánként 119,6 ezer forintra nőtt, a takarmánykukoricáé pedig 69 százalékkal tonnánként 116,4 ezer forintra.

Ezzel egy időben a repcemag tonnája 28 százalékkal 233,4 ezer forintra nőtt, az ipari napraforgómagé (magas olajsavtartalmú napraforgómaggal együtt) pedig 80 százalékkal 270,4 ezer forintra emelkedett.

A fullfat szóját 44 százalékkal magasabban, 251,4 ezer forint/tonna áfa és szállítási költség nélküli áron értékesítették ugyanekkor. A fehércukor világpiaci átlagára 2022 márciusában 486 euró/tonna volt, 11 százalékkal emelkedett a februárihoz képest.

Elszállt a tejtermékek ára

A tej és tejtermékek termelői áráról havonta közöl adatokat az Agrárközgazdasági Intézet, amely szerint idén márciusban Magyarországon a nyerstej országos termelői átlagára 139,68 forint/ kilogramm volt, 25 százalékkal meghaladta az előző év azonos hónapjának átlagárát. Az AKI adatai szerint 2022 márciusában az előző év azonos hónapjához képest a hazai előállítású tejtermékek közül az alábbi termékek feldolgozói értékesítési ára emelkedett:

23 százalékkal a 2,8 százalék zsírtartalmú friss zacskós tej és a trappista sajt,

22 százalékkal az 1,5 százalék zsírtartalmú dobozos tartós tej,

20 százalékkal a 2,8 százalék zsírtartalmú dobozos friss tej, a kefir, a tejföl és a tehéntúró,

19 százalékkal a natúr joghurt és az ömlesztett sajt,

18 százalékkal a gyümölcsös joghurt,

17 százalékkal az adagolt vaj,

16 százalékkal a 2,8 százalék zsírtartalmú dobozos tartós tej,

5 százalékkal a natúr vajkrém.

A KSH adatai szerint ugyanebben az összehasonlításban emelkedett a trappista sajt (+31 százalék), az 1,5 százalék zsírtartalmú pasztőrözött ESL- (hosszan friss) tej (+17 százalék), a 2,8 százalék zsírtartalmú pasztőrözött ESL- (hosszan friss) tej (+18 százalék), a 2,8 százalék zsírtartalmú UHT (tartós) dobozos tej (+3 százalék) fogyasztói ára.

Hiány nincs tojásból, de veszélyben az árstabilitás

Kevéssé ismert, hogy Ukrajna az európai tojástermelésben és -ellátásban is jelentős szerepet tölt be, ugyanis a tojóállomány és a tojás egyaránt fontos exporttermékük. A szomszédunkban zajló háború súlyos következményekkel jár az ottani tojástermelésre nézve is, többek között milliós nagyságrendben vágtak le tojóállományt az élelmiszerellátási problémákkal küszködő lakosság étkeztetéséhez, illetve pusztultak el állományok takarmányhiány miatt. Az Ukrajnában zajló háború ellenére várhatóan a jövőben sem lesz hiány hazánkban tojásból.

Bár a takarmányárak ugrásszerű növekedése csökkenti az árstabilitást, az Európai Unió 100%-ban, és Magyarország is csaknem 90%-ban önellátó tojásból

– erre a napokban a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara hívta fel a figyelmet.

Az AKI adatai szerint Magyarországon a ketreces tartásból származó étkezési, M+L méretű tojás csomagolóhelyi ára 34,3 forint/darab volt 2022 első tizenöt hetében, ami 21,6 százalékkal haladta meg a 2021. év azonos időszakának átlagárát. A mélyalmos étkezési tojás csomagolóhelyi ára 36,98 forint/darab volt ugyanekkor, 25,4 százalékkal emelkedett az előző évhez képest.

Emelkedtek a húsárak

Az AKI táblázata szerint a csirkemell feldolgozói értékesítési ára idén áprilisban kilogrammonként mintegy 1800 forint volt, ez közel 60 százalékos emelkedés az előző év azonos időszakához képest.

Az AKI adatai szerint a hazai termelésű vágósertés termelői ára áfa és szállítási költség nélkül 636,9 forint/kilogramm hasított meleg súly volt 2022 márciusában, ami közel 25 százalékos emelkedést jelentett az egy évvel korábbi átlagárhoz képest. A darabolt sertéshús (karaj, tarja, comb) feldolgozói értékesítési ára 16 százalékkal volt magasabb ugyanebben az összehasonlításban.

A KSH adatai szerint a rövidkaraj fogyasztói ára 6,6 százalékkal, a sertéscombé 0,7 százalékkal nőtt ugyanekkor.

A zöldség- és a gyümölcspiacon akad egy-két jó hír

Az AKI jelentése szerint a múlt héten újdonságként jelent meg a hazai karfiol 515 forint/kilogramm átlagáron. Tavaly a 18. héten került be a Budapesti Nagybani Piac választékába, ára akkor 600 forint/kilogramm volt. Az Olaszországból importált karfiol 426 forint/kilogramm 17. heti átlagára alatta maradt a 2021 azonos hetinek (580 forint/kilogramm). A hazai, hajtatott fürtös uborka 825 forint/kilogramm ára a 17. héten 9 százalékkal meghaladta a 2021 azonos hetit. A belföldön termesztett kígyóuborka átlagára idén a vizsgált hétre 625 forint/ kilogrammra csökkent, ugyanakkor 39 százalékkal meghaladta az előző évi 17. hetit. A Budapesti Nagybani Piacon a 17. héten a gömbparadicsom kilóját 835-910 forintért kínálták, tavalyi ára 525-550 forint körül mozgott. A fürtös paradicsom 1000-1100 forintért szerepelt mostanában a kínálatban, míg egy évvel ezelőtt 675-725 forint körül volt. A paradicsomok közül a legmagasabb ára a koktélnak van, amely kilójának bruttó termelői ára a vizsgált időszakban 2000 forint volt, a tavalyi 1350 forinttal szemben.

Érdemes említést tenni a burgonyáról: az újburgonya kilója a 17. héten 625 forint volt, ez pedig csökkenést mutat az előző heti ezer forintos árhoz, valamint a tavalyi 750 forintos értékéhez képest is. A hazai spárga is megjelent a Budapesti Nagybani Piac választékában, mindkét változatát, a halványított (fehér) és a zöld spárgát egyaránt 2200 forint/kilogramm leggyakoribb áron kínálták, ami csaknem 5 százalékkal haladta meg a 2021 azonos hetit. A belföldi, primőr, csomós kiszerelésű sárgarépa 250 forint/kiszerelés, a petrezselyemgyökér 400 forint/ kiszerelés áron került a piacra a megfigyelt héten. Az előző évben a csomós sárgarépa a 18. héten jelent meg, az ideivel megegyező 250 forint/kiszerelés áron. A primőr petrezselyemgyökeret 2021-ben szintén a 18. héten kezdték értékesíteni 325 forint/kiszerelés leggyakoribb áron. A lédig, tárolási sárgarépa 180, a petrezselyemgyökér 525 forint/kilogramm termelői áron került a felhozatalba, az egy évvel korábbinál 10, illetve 12 százalékkal alacsonyabb áron.

A belföldi gyümölcskínálat jellemzően almából és üvegházi/fóliás szamócából állt a 17. héten: az almát fajtától függően 262 és 372 forint/kilogramm közötti áron értékesítették, míg a magyar szamócát 2500 forint/kilogramm leggyakoribb áron, tavalyhoz képest 17 százalékkal alacsonyabban kínálták.

