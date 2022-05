Bajban van a magyar költségvetés - De mégis mekkora a probléma?

Az elmúlt három év áprilisi költségvetési adata fényében enyhe meglepetés a jelentős idei negyedik havi deficit a költségvetésben. Minden jel arra mutat, hogy szükség van kiigazításra az idei költségvetésben - értékelte a friss büdzséadatokat kommentárjában Virovácz Péter, az ING Bank szenior közgazdásza, aki arra is becslést adott, mekkorát kell lépnie az új kormánynak.

Az első négy hónapban már az éves pénzforgalmi hiányterv 83%-a teljesült, ugyanis áprilisban ismét jelentős, 326 milliárd forintos lyuk alakult ki a költségvetésben - számoltunk be hétfő délelőtt cikkünkben.

Virovácz Péter, az ING elemzője megemlíti, hogy a szélsőséges körülmények, valamint az év elején látott rendkívüli kiadások (a parlamenti választás elé időzítve) fenntarthatalanná teszik a költségvetés mostani helyzetét.

Emiatt úgy gondoljuk, hogy a kormánynak előbb-utóbb egy egyensúlyjavító csomagot kell kidolgoznia

- vetíti előre az elemző, aki azt is megjegyzi ugyanakkor, hogy a kormány megalakítása még folyamatban van és ez egy probléma ebből a szempontból.

Az elemző várakozásai szerint legkorábban júniusban dönthet bármilyen kiigazító intézkedésről az újonnan felálló kormány. Azt is megjegyzi a szakértő, hogy a Pénzügyminisztérium a hétfő délelőtt megjelent közleményében igyekezett megnyugtatni a befektetőket, miszerint ura a költségvetési helyzetnek és megtesz mindent az egyensúly javítása érdekében. De azt is bele lehet látni szerinte, hogy a kormány már egy új kiigazító csomagot készít elő.

Az ING elemzője most azzal számol, hogy

ha a kormány tartani akarja a GDP 4,9%-ára rúgó idei hiánycélját, akkor mintegy 1000 milliárd forintos kiigazítást kell végrehajtania.

Ez a GDP 1,5%-ának megfelelő méretű kiigazítás. Azt is kiemeli, hogy egy hónappal ezelőtt még feleekkora kiigazítási igényt számolt.

A Portfolio is készített elemzést erre vonatkozóan. Egy hónappal ezelőtt mi is 1000-1500 milliárd forintos csomagot vetítettünk előre:

Virovácz Péter úgy vélekedik, hogy a költségvetés kiigazítása érdekében a kormány beruházási projekteket fagyaszthat be és akár az adóbeszedés hatékonyságát is javíthatja. Emellett az elemző is a különadók emelését tartja valószínűnek. Ennek viszont az lehet a következménye, hogy ezeket a többletterheket a vállalatok továbbháríthatják a fogyasztókra, amivel csak tovább nő az árnyomás.

Mindezek fényében a szakember nem zárta ki, hogy a magasabb finanszírozási igényt az adósságkezelő újabb eurókötvény kibocsátással elégíti ki.

Címlapkép: Az Országgyűlés alakuló ülésén. Forrás: MTI/Koszticsák Szilárd