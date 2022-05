A németek tudnak valamit? – Vészhelyzeti tervet készítenek az orosz gázszállítások hirtelen leállítására

Az elmúlt egy nap során három olyan információ is megjelent Németországban, amely az orosz gázszállítások hirtelen leállítására való felkészülésre, illetve a várható durva hatások végiggondolására utalt. Kifejezetten érdekes, hogy a készülő német vészhelyzeti terv egy hatalmas stratégiaváltást is mérlegel a gázválság esetére: lehet, hogy előbb a lakosság, nem az ipar felé korlátoznák a fogyasztást. A nyugtalanító információk mellett azonban megjelent egy olyan információ is, amely arra utal, hogy (egyelőre, remélhetőleg) rendben lesznek az orosz szállítások a rubelre váltási vita elsimulása után.

Készül egy átfogó vészhelyzeti cselekvési terv

Hétfő este kiszivárogtak annak a német vészhelyzeti kormányzati tervnek a keretei, amelyek arra az esetre készülnek, ha valamilyen ok miatt hirtelen leállnának az orosz gázszállítások, azaz ha a megcélzott 2024 közepe előtt kellene leválnia az országnak az orosz energiahordozóról. A Reuters által megszellőztetett, még véglegesítés előtt álló terv egy valamilyen okból hirtelen fellépő gázválság kezelésének eljárásrendjét, folyamatait rögzíti és olyan elemek vannak benne, mint például:

Hogyan, milyen keretek mellett lehetne állami kontroll alá venni egy adott, kritikusan fontos (energetikai) céget.

Milyen feltételek mentén kellene eljárni, hogy (kisebbségi) részesedést vehessen az állam az adott, kritikusan fontos (energetikai) cégben. Itt fontos szempont, hogy az államosítás ne az oroszokkal szembeni büntetésnek tűnjön, hanem ellátásbiztonsági szempontból végrehajtott lépésnek.

Hogyan, milyen keretek mentén nyújthat hitelt, garanciát a kormány (annak intézménye, pl. a KfW) azoknak az energetikai cégeknek (kereskedőknek, szolgáltatóknak), amelyeknek a magas/megugró energiaárak miatt a piaci pozíciója mögött elégtelenné válna a fedezet (margin call), így azt ki kellene pótolni, ellenkező esetben a pozíciót likvidálnák a piacon és ez okozna ellátási zavarokat. Így tehát mérlegelik például a KfW hitelkereteinek, vészhelyzeti hitelvonalainak lehetőségeit is.

Hogyan, milyen szabályok, prioritási sorrend mentén osszák be a gázt, ha esetleg gázhiány lépne fel. Ennek kapcsán rendkívül érdekes stratégiaváltásról is elindult a gondolkodás az enegiaszabályozónál: lehet, hogy előbb nem az ipar, hanem a lakosság felé kezdenék el korlátozni a gázfelhasználást. Eddig ennek abszolút a fordítottját kommunikálták annak a három lépcsős vészhelyzeti tervnek a kapcsán, amit március 30-án aktiváltak, amikor még nem lehetett pontosan tudni, hogy mi lesz a március 31-én közzétett orosz elnöki rendeletben a rubelfizetési ügyben (lásd alább a legfrissebb fejleményt).

Durva hatásai lennének a hirtelen leválásnak

A fenti kiszivárogtatáshoz feltűnően közeli időpontban, tegnap megjelent két olyan szakértői vélemény/tanulmány is, amely egy hirtelen fellépő németországi orosz gázhiány lehetséges hatásait taglalta. Így tehát

Achim Truger, a Német Gazdasági Szakértői Tanács tagja megszólalt a Rheinische Post című lapban és azt mondta, hogy „A legtöbb számítás szerint az oroszországi gázszállítás megszüntetése mély recessziót váltana ki. Félmillió munkahely szűnhet meg". A reuters által szemlézett összefoglalóban a szakértő úgy fogalmazott: a német ipar hosszú távon komoly károkat szenvedhet, ha Vlagyimir Putyin orosz elnök úgy döntene, hogy csökkenti a németországi gázexportot.

Tom Krebs, az IMK intézet közgazdásza megjelentetett egy tanulmányt, amely szerint a hirtelen fellépő orosz gázszállítás leállás a német kibocsátást 114-286 milliárd euróval, azaz a GDP 3-8%-át kitevő összegben csökkentené és így hasonlóan mély recessziót okozhat, mint amilyet a német gazdaság a koronavírus-válság első évében, vagy előtte a 2009-es visszaeséskor elszenvedett. Egy ilyen helyzet szerinte "olyan gazdasági válsághoz is vezethet, amilyenhez (Nyugat) Németország a második világháború óta nem látott" - mondta, ugyanis szerinte a gázválság nyomán fellépő magas energiaárak miatt visszaeső kereslet hatására a gazdasági teljesítmény további 2-4%-kal csökkenhet a második évben. A hírügynökség emlékeztetője szerint hat német iparág különösen rá van szorulva a földgázra, így egy orosz hátterű válságnak fokozottan ki van téve és nehéz is pótolni a gázfelhasználást: 1) a vegyipar, 2) a fémgyártás és -feldolgozás, valamint az üveg- és kerámiagyártás, 3) az ételkészítés, 4) a papírgyártás, 5) a gépészet és 6) a járműgyártás.

Rendben lesz a leváltás, jön majd a gáz - Remélhetőleg

A fenti nyugtalanító fejlemények, illetve felkészülés mellett fontos nyugtató hír volt az elmúlt 24 órában, hogy a nagy német közszolgáltató cég, a VNG, amely jelentős orosz gázimportot is bonyolít, azt közölte hétfő este: szerinte nem lesznek gondok az orosz gázszállítással azután, hogy ő a továbbiakban a Gazprombankhoz fogja euróban utalni az euróban kiállított gázszámla ellenértékét, mert szerinte utána már rendben lesz a pénz további útja.

Azt is feltételezzük, hogy a rubelre történő átváltás nem okoz nehézséget. Legalább a számlanyitás teljesen zökkenőmentesen ment

– írta közleményben a cég, de a Reuters visszakérdezésére, hogy akkor nyitottak-e egy másosik, rubelalapú számlát is a Gazprombanknál, vagy csak egyet, ahova euróban utalnak, már nem reagált a cég.

Amint a minap megírtuk: a legfrissebb orosz elnöki rendelet módosította, illetve tisztázta, hogy hogyan fizessenek az európai gázvásárló cégek úgy, hogy közben az uniós szankciókat se sértsék meg, így két főbb területen is engedményeket tettek.

Egyrészt már nem követelik meg a második, rubel alapú speciális számla megnyitását a Gazprombanknál, másrészt kivették a pénz további útjából a jegybankot, ugyanis most már nem a jegybank váltja le a deviza összeget, hanem a nemzeti elszámoló rendszer. Nagyon valószínű, hogy a VNG fenti nyilatkozata is erre utal és emiatt nyilatkozott magabiztosan, hogy ezentúl már nem lesz gond a gázszámlák pénzügyi rendezésével és így remélhetőleg a szállításokkal sem. Az orosz engedmény nélkül súlyos gázválság képe rajzolódott ki az őszi-téli hónapokra Európában, de a jelek szerint a német vészhelyzeti terv kidolgozása ezzel együtt is halad:

Nem akarnak gyors orosz leválást

Ezzel együtt a hírügynökség eredeti, a vészhelyzeti forgatókönyvre felkészülő anyaga arról is írt: számos német energetikai cég vezetője jelezte az elmúlt hetekben a kormánynak, hogy dolgoznak az orosz energetikai kapcsolatok leépítésén, és azt kérik hogy ezeket ne azonnal kelljen elvágniuk, hanem legyen benne fokozatosság. Éppen ezzel függhet össze az is, hogy miközben a német kormány is dolgozik az orosz fosszilis energiahordozók leépítésén, fokozatosságot érzékeltet kifelé is ennek megvalósíthatósága terén. Sőt, a tudósítás szerint

a német kormány egyelőre el akarja kerülni az orosz gázra vonatkozó uniós embargót,

hogy lehetőleg 2024 közepére leépítse az orosz függőségét, ami tavaly 55%-os volt a gázpiacon. Hamarabb tehát nem menne a dolog a fizikai és iparági kötöttségek miatt.

Az olaj kapcsán már csak egy, orosz hátterű finomító vesz orosz olajat Schwedtben, de az üzem állami átvételét már mérlegelik, így a 12%-os orosz olajimport súly nullára menne legkésőbb addigra, amikorra a most véglegesítés alatt álló hatodik uniós szankciós csomagban kitűzik az orosz olajembargós határirőt (idén év vége lenne a dátum a nyersolaj kapcsán az embargó hatályba lépésére).

A kötöttségek úgy is érthetők, hogy egy másik hírügynökségi anyag azt jelezte: egyelőre komoly vitáik vannak a németeknek a katariakkal, akikkel hosszú távú (20 éves) LNG-vásárlási szerződést terveznek kötni, de míg a katariak például ragaszkodnának a fix célállomáshoz (csak Németország), addig a németek (az Európai Bizottság szorgalmazására is) azt a rugalmasságot vinnék bele a szerződésbe, hogy szükség esetén átirányíthassák az LNG-hajót más európai országok kikötőibe. A különféle szerződéses viták miatt így rövid távon még nem is valószínű a katariakkal a szerződés aláírása, ez pedig mind-mind beárnyékolhatja, hogy a németek mikorra lesznek képesek teljesen leválni az orosz gázról.

