Magyarország is kap pénzt az EBRD hatalmas alapjából a háború kárainak enyhítésére

Magyarország is részesül azokból a forrásokból, amelyekkel az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank az orosz-ukrán háború következményeit mérsékelné a szomszédos országokban – mondta Varga Mihály, miután az EBRD elnökével, Odile Renaud-Bassoval tárgyalt Marrákesben.

Az EBRD még márciusban jelentette be, hogy kétmilliárd eurós alapot hoz létre az orosz-ukrán háború kárainak enyhítésére. Ebből részesülhet most Magyarország is, bár a minisztérium közleményéből az nem derül ki, hogy a keret mekkora részét költhetjük el.

Varga Mihály a találkozón ismételten leszögezte, hogy hazánk továbbra is számít az EBRD aktív szerepvállalására Magyarországon. A bank eddig közel 200 befektetést hajtott végre az országban, amelyek értéke meghaladja az 1000 milliárd forintot. Hazánk és a pénzintézet együttműködésének keretét az EBRD tavaly elfogadott ötéves országstratégiája adja.

Címlapkép: Getty Images