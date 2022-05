Teljesen kizárt, hogy az időjárás segít a Balatonon és a Velencei-tavon

Alacsony a Balaton vízállása és a Velencei-tóban is kevesebb víz van, mint tavaly ilyenkor - írja az Infostart.

A rendelkezésre álló legutóbbi hosszú távú átlag vízállás-előrejelzések szerint az üdülési idény végére a Balaton átlag vízállása 80 és 105 centiméter körülire becsülhető

– közölte az Infostart megkeresésére az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.

Siklós Gabriella szavai szerint nagyon kevés az esélye annak, hogy meghaladja vagy eléri a vízmagasság a szabályozási szintet, ami azt jelenti, hogy a jelzett időszakban a tóban leereszthető vízképződés nem lesz, így nem tudnak le-, illetve felengedi se hajókat.

Ahhoz, hogy elegendő víz legyen az üdülési időszak végére a Balatonban, 93 százalékkal több csapadékra lenne szükség az átlagosnál. A szóvivő szerint

ennek esélye teljesen kizárható, ilyen csak több ezer évente valószínűsíthető,

így már az is nagyon örömteli lenne, ha legalább az átlag körül esne a csapadék a következő hónapokban, hiszen az eddigiekben ez nem volt így.

A víz minőségére ugyanakkor a Balaton és a Velencei-tó esetében sem lehet panasz.

A gond az, hogy a Velencei-tó vízállása még a tavaly május elején mért 107 centinél is alacsonyabb. A jelenlegi 99 centiméteres átlagos vízállás pedig 41 centiméterrel alacsonyabb a szabályozási sáv aktuális alsó értékénél, miután a Velencei-tó vízgyűjtő területén is „értékelhetetlenül” kevés csapadék hullott az év első hónapjaiban. Így aztán a március végi eső nagy részét azonnal elnyelte a talaj, ami a Balaton esetében is igaz – magyarázta Siklós Gabriella.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője hozzátette, hogy az év eleji csapadékhiány miatt mindkét tó vízállása már kicsit szélsőségesnek mondható, de még nem veszélyezteti a közelgő üdülési szezont.

