Orosz gázt rubelért: Draghi elárult egy nagy titkot, a kecske is jól lakhat és a káposzta is megmaradhat

Portfolio 2022. május 12. 10:52

A legfrissebb értesülések szerint az orosz gázt rubelért című huzavona azzal a magyar közmondással írható le a leginkább, hogy a kecske is jól lakhat és a káposzta is megmaradhat. Közben Mario Draghi olasz miniszterelnök elárult egy nagy üzleti titoknak számító információt is, ami pont ugyanebbe az irányba mutat.