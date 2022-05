Leállt az orosz gázszállítás a második legfontosabb európai útvonalon, mégis csökken a gázár

Miután szankciós listára tette az orosz elnök a Jamál-Európa vezeték lengyel szakaszának tulajdonosát, leállt az orosz gázszállítás ezen a második legfontosabb európai gázszállítási útvonalon. Ezzel együtt is csökkent kicsit a pénteki kereskedés első felében a gázár a holland vezető gáztőzsdén.

Szerda este jött ki az a Vlagyimir Putyin orosz elnök által aláírt rendelet, amely megtilt mindennemű tranzakciót, még a meglévő szerződések teljesítését is, a listán lévő szereplőkkel az orosz cégeknek. Mivel a lista utolsó helyén rajta van az EuPolGaz is (részben az orosz Gazprom, részben a lengyel PGNiG tulajdona), amely a mintegy 4 ezer km-es Jamál-Európa gázvezeték 684 km-es lengyel szakaszának tulajdonosa, így az EuPolGaz fele már csütörtökön azonnali hatállyal leállt a gázszállítás és azóta sem indult újra. Nem is fog, amíg hatályos az orosz elnöki rendelet.

A Jamál-Európa az oroszokon, fehéroroszokon és lengyeleken keresztül viszi a gázt a németekhez (lásd alább) és évi 33 milliárd köbméteres a kapacitása, ami a második legnagyobb az Északi Áramlat 1 után, aminek évi 55 milliárd köbméteres a kapacitása és közvetlenül az oroszoktól viszi a gázt a németekhez a tenger alatt. A Jamál-Európa lengyel szakaszának tulajdonosát érő szankció miatt tegnap 15-20%-os gázár-ugrás volt a különböző határidős kontraktusokban 110 euró/megawattórára és főként a téli hónapok lejártain alakult ki magas árszint, hiszen egyre inkább bizonytalan, hogy hogyan tudja Európa úgy feltölteni a tárolókat őszig, hogy abból gond (korlátozás) nélkül ki tudja húzni jövő tavaszig.

A fentiek miatt nem véletlen, hogy a német miniszter már arra utalt: lehet, hogy a tervezettnél előbb kénytelen leválni az orosz gázról Németország, mert egyszerűen nem fog jönni az orosz molekula. Ma azonban jelenleg 4%-os áresés látszik a holland TTF gáztőzsdén a júniusi határidőre 102 euróra, de az októberi lejáratra csak 1%-os a csökkenés 106 euróra.

Érdemes megjegyezni azt is: amiatt, hogy az oroszok az elnöki rendeletre mutogatva leállították a gáztranzitot a Jamálon, a lengyelek szerződésszegést emlegetnek és panasszal éltek az oroszoknál – írja az Euronews. Közben egyébként a Gazprom szintén szerződésszegésre panaszkodik: szerintük az európai országok azzal vétettek, hogy a szankciók miatt nem engedik a gázvezetékek karbantartását, valamint, hogy részt vegyen azoknak a cégeknek az életében, amelyekbe részvényesként befektetett.

A Jamál-Európán történt leállás tehát nyugtalanító, de közben arról is meg kell emlékezni, hogy kedd este az ukránok jelentették be, hogy vis major helyzetre hivatkozva szerdától felfüggesztették a szohranyivkai mérőponton az orosz gáz tranzitját, aminek napi kapacitása 32,6 millió köbméter, de az utóbbi időben már csak napi 23 millió köbméter körüli mennyiséget továbbított. Ennek a kieső bő 20 milliós kapacitásnak egy részét (kb. a felét) az ukránok az oroszokkal egyetértésben átterelték a Szudzsa nevezetű másik ukrajnai vezeték belépési pontra és ott továbbítják Európa felé a tranzitot. Összességében a keddi teljes ukrán gáztranzit 96 millió köbméter volt, ez szerdán leesett 77 millió köbméterre, majd tegnap a Gazprom szerint 50,6 millió köbméter volt, ma pedig 63 millió köbméter lesz.

Így tehát a Jamál-Európa vezetéken, illetve az ukrán szohranyivkai mérési ponton keresztüli tranzit szállítás leállítása után felértékelődött a Szudzsa belépési ponton keresztüli, illetve a Szlovákián keresztüli orosz gáztranzit. A főbb vezetékeket tekintve ugyanis

mostantól ucsak Szlovákián keresztül, illetve az Északi Áramlat 1-en keresztül megy az orosz gáz Európa felé.

Nem véletlen a fentiek miatt, hogy például az ukrán-szlovák határon lévő nagykaposi mérési ponton mintegy 50%-kal megugrott mára a gáztranzit volumene. A szlovák rendszerüzemeltető szerint a tegnapi 625 ezer 135 MWh/nap mennyiségről mára 946 ezer 741 MWh/nap mennyiségre ugrott a gázmennyiség.

Mindez arra utal, hogy egyelőre a két megmaradt fő szállítási útvonalon keresztül folyamatos a gázszállítás Európa felé és időjárási és egyéb okok mellett ez játszhat abban szerepet, hogy mára a különböző lejáratú határidős gázárak is csökkentek kicsit.

