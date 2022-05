Bezos kétszer is beszólt Bidennek a héten

Bezos egy héten belül másodszor bírálta Joe Biden elnököt az inflációval kapcsolatos megjegyzései miatt. A kormányzat keményen próbált még több ösztönzőt beadni az amúgy is túlfűtött, inflációs gazdaságnak, és csak Joe Manchin szenátor mentette meg őket saját maguktól - írta Bezos a Twitteren.

"Az infláció egy regresszív adó, amely leginkább a legkevésbé tehetőseket sújtja. A félrevezetés nem segít az országon”

– fogalmazott.

In fact, the administration tried hard to inject even more stimulus into an already over-heated, inflationary economy and only Manchin saved them from themselves. Inflation is a regressive tax that most hurts the least affluent. Misdirection doesn’t help the country. https://t.co/a8cygcunEG