Mára egy túzok, holnapra egy veréb: ilyenek a magyar gazdaság kilátásai

A holnap megjelenő első negyedéves GDP-növekedési adatok a magyar gazdaság dinamikus bővülését jelzik majd - vélik a Portfolio által megkérdezett elemzők. Az év hátralévő részében azonban már erőteljes lassulás következhet be a kedvezőtlen globális környezet hatására. Akár még recesszió is lehet az idén.

Gazdasági szakértő legyen a talpán, aki ebben a zűrzavaros helyzetben GDP-előrejelzést mer adni. A Portfolio által felkért elemzők mégis megtették, a bizonytalanságra pedig jellemző, hogy a várakozások látványosan szóródnak.

Amiben még látványos egyetértés van: az idei első negyedévben a gazdaság kirobbanó erőben volt. A gazdaságot a termelő ágazatok és a szolgáltató szektor egyaránt húzta, ezért a gazdasági növekedés (az előrejelzések mediánja alapján) kimagasló, 7,4%-os lehetett. A kedden megjelenő első negyedéves GDP-növekedési adatban is megjelenik azért a bizonytalanság: szokatlan, hogy 2 százalékpontnál nagyobb különbséget látunk az előrejelzések között. Márpedig most 7% alatti és 9% feletti prógnózis is érkezett.

Az összkép azért így is igen hasonló: "A háború direkt és indirekt hatásai az első negyedévnek még csak egy kis részét érintették" - mondja Trippon Mariann, a CIB Bank szakértője, aki kiemeli, hogy a havi gyakoriságú adatok alapján az ipar az év elejét szolid teljesítménnyel nyitotta, az építőipar növekedési hozzájárulása is pozitív volt, de a növekedés motorját a szolgáltató szektor adhatta. Ennek oka, hogy a feszes munkaerőpiac, az erős bérdinamika mellett a választások előtti óriási nagyságrendű fiskális transzferek is támogatták a lakossági fogyasztás dinamikus bővülését.

Nyeste Orsolya, az Erste Bank közgazdásza szintén úgy látja, hogy a termelő szektorok pozitív hozzájárulása mellett a növekedés fő motorját a szolgáltató szektor jelentette. A lakossági fogyasztás élénkülése leginkább itt támogathatta a teljesítmény tovább bővülését. Az év elején ugyanis az egyelőre még az inflációt meghaladó béremelések mellett a GDP kb. 3,5%-át kitevő kormányzati transzferek is jelentősen emelték a háztartások rendelkezésre álló jövedelmét, gyorsítva a fogyasztás növekedését. A tovább élénkülő fogyasztásra utalnak egyébként az első negyedév kifejezetten erős kiskereskedelmi forgalmi adatai is.

Portfolio elemzői felmérés a növekedési várakozásokról (%) név intézmény 2022. q1 éves 2022. q1 negyedéves 2022. éves átl. 2023. éves átl. Nyeste Orsolya Erste Bank 7,4 - 4,3 3,8 Regős Gábor Századvég Gazdaságkutató 6,9 1,6 3,9 4,7 Suppan Gergely Takarékbank 7,8 2,3 5,9 4,2 Török Zoltán Raiffeisen Bank 7,0 1,7 2,5 2,0 Trippon Mariann CIB Bank 7,4 1,7 4,5 3,7 Virovácz Péter ING Bank 9,2 3,7 5,7 4,1 konszenzus (medián) 7,4 1,7 4,4 4,0 Forrás: Portfolio

Az első negyedévben

az ipari termelés éves növekedése 5,5%-ra gyorsult a tavalyi negyedik negyedévi 1,6%-ról,

az építőipar növekedése 15,7%-ra lassult az utolsó negyedévi 19,2%-ról,

a kiskereskedelmi forgalom 10,3%-ra gyorsult 5,5%-ról,

a vendéglátás 80,9%-ra gyorsult az egy negyedévvel korábbi 59,2%-ról.

Suppan Gergelynek, a Magyar Bankholding vezető elemzőjének számításai szerint a fenti tényezők együttesen közel 2 százalékponttal gyorsíthatták a GDP növekedését a tavalyi negyedik negyedéves 7,1%-os növekedéshez képest a nyers volumenadatok alapján. A közgazdász szerint kissé árnyalják a képet a beszerzési költségek megugrása és az egyes termékekre bevezetett árstopok, amelyek valamelyest tompíthatták a bruttó hozzáadott érték növekedését. Más ágazatokban, különösen ott, ahol a teljesítmény már meghaladta a járvány előtti szintet, kissé lassulhatott a növekedési dinamika.

Hiába azonban az év eleji nagyon gyors növekedés, az éves átlagos GDP-bővülés ennél már érdemben alacsonyabb lehet. A gazdaságot több lassító tényező is éri, a magas energiaárak, meglóduló infláció, akadozó ellátási láncok, külső piacok szűkülése formájában, és az állami költségvetés is hirtelen vált brutális élénkítésből szigorba.

A következő időszakot az orosz-ukrán háború, illetve az Oroszország ellen bevezetett vagy bevezetésre kerülő szankciók miatt jelentős bizonytalanság övezi, így a gazdasági növekedés tág határok között mozoghat

- mondja Regős Gábor, a Századvég Gazdaságkutató elemzője, aki az év egészére 3,9 százalékos bővülést vár, ám úgy véli, szerencsés esetben akár az 5 százalékot is megközelítheti. Az éves átlagos növekedésre adott szakértői prognózisok igen széles sávban, 2,5 és 5,9% között szórónak, ami jól mutatja, mennyire bizonytalan, hogy miként érinti a magyar gazdaságot az elmúlt időszak (na és a közeljövő várható) sokkjai.

Ami elsőre még furcsább lehet, ezekben az előrejelzésekben akár a recesszió, tehát két egymást követő negyedév visszaesése is benne lehet. Ugyanis a tavalyi év során mutatott rendületlen növekedés, majd ennek idei első negyedéves folytatódása miatt a pillanatnyi gazdasági teljesítmény már annyival felette van tavalyi éves átlagos szintnél, hogy innen már szinte lehetetlen akkorát esni, hogy összességében a GDP ne legyen magasabb a 2021-esnél.

"Bár azt gondolom, hogy elkerülhetjük 2022-ben a technikai recessziót, csak egy hajszál választja el ezt a lehetőséget attól, hogy mégis legyen" - mondja Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője, aki ráadásul úgy véli, hogy ennek esélye nőtt is azzal, hogy várhatóan az első negyedév extrém erősre sikeredhetett ebben a nemzetközi/geopolitikai környezetben. Vagyis egy ilyen első negyedév után nagyobb a valószínűsége, hogy a második negyedévben negatív számot lássunk a negyedév/negyedév gazdasági teljesítmény tekintetében.

Összességében tehát a nagy kérdés, hogy az év közepén (a második és harmadik negyedévben) miként alakulnak a külső folyamatok és persze azon is sok múlik majd, hogy végül a kormányzat milyen mértékű és milyen jellegű kiigazítás mellett dönt, amely vélhetően már 2022 második félévében fékezheti a gazdasági növekedést - mondja Virovácz. Ugyanakkor még ha ki is alakulna egy rövid technikai recessziós időszak idén, még így is várhatóan 5 százalék felett tudna maradni az idei átlagos gazdasági növekedés, köszönhetően az erős első negyedévnek és a rekord mértékű, pozitív áthúzódó hatásnak.

A szakértőket megkérdeztük, hogy 2022-ben vagy 2023-ban lesz-e technikai recesszió, és ők összességében e szempontból optimistának mondhatók. 2022-re csak ketten, jövőre csak egy elemző gondolja úgy a hatból, hogy nagyobb a valószínűsége a két negyedéven át tartó gazdasági visszaesésnek, mint hogy ezt elkerüljük.

"A következő negyedévekben már lassulást várunk, részben bázishatások, részben a háború negatív hatásai miatt, negyedéves alapon szintén jelentősen mérséklődhet a növekedés, de alapesetben nem számítunk visszaesésre" - mondja Suppan Gergely, aki szerint azért vannak bőven növekedési kockázatok:

a beszállítói nehézségek,

az ukrajnai háború és a szankciók miatt esetlegesen megszakadó beszállítói láncok,

alapanyag-, nyersanyaghiány,

a költségek meredek emelkedése,

a hitelkamatok emelkedése, valamint

leginkább az elszálló infláció miatt csökkenő vásárlóerő,

csökkenő reálbérek a főbb exportpiacainkon, ami visszafoghatja a külső keresletet,

az árkorlátozások esetleges fokozatos megszüntetése, ami tovább gyorsíthatja az inflációt.

A legnagyobb kockázat az olaj- és gázembargó lenne, de idén erre nem számítunk - mondja Suppan, mivel a tárgyalások szerint haladékot kaphatunk. Ezzel szemben pozitív kockázatot jelentenek új ipari kapacitások üzembe helyezése, a chip- és más alkatrészek hiányának enyhülése, a kimagasló ipari és építőipari rendelésállományok.

