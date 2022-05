Megbillent a magyar gazdaság - sztárközgazdászok mondták el, mit léphet a kormány és az MNB

Mi lesz a magyar gazdaság egyensúlyával, az inflációval és a forinttal, mi lesz a hitelezéssel és mibe érdemes fektetni most? Bod Péter Ákos, Tardos Gergely és Zsiday Viktor válaszolt Madár István, a Portfolio vezető elemzőjének makrogazdasági kérdéseire a Portfolio mai Hitelezés 2022 konferenciájának utolsó panelbeszélgetésében.

Lesz-e Magyarországon válság?

Bod Péter Ákos, a Budapesti Corvinus Egyetem professzora szerint a társadalom normális állapota az, hogy válságok előfordulnak. Hogy lesz-e recesszió, vagyis amikor legalább két negyedéven keresztül a gazdaság egészére kiterjedten visszaesik a gazdasági teljesítmény, arról azt valószínűsíti, hogy idén nem lesz ilyen. Tardos Gergely, az OTP Elemzési Központjának igazgatója szerint ha abból indulunk ki, hogy két egymást követő negyedévben esik a gazdasági aktivitás, akkor nem meri azt mondani, hogy nem lesz ilyen, de átállhatunk egy tartósan lassabb növekedésre, amelyben előfordulhat egy-két visszaeső negyedév is. Zsiday Viktor, a Citadella alap portfóliókezelője az előtte szólóval egyetértve azt mondta, szerinte pár negyedéves fellendülések és visszaesések jönnek majd egymás után, ez lehet a „hét mocsaras esztendő”.

Alááshatja-e magyar gazdaságot az energiaárak miatti egyensúlyvesztés?

A koronavírus miatti visszaesés után a világ és benne a magyar gazdaság nem olyan, mint előtte volt, megváltoztak a viszonyok – hívta fel a figyelmet Bod Péter Ákos, példaként említve a kőolaj piacát: a 120 dolláros hordónkénti ár olyan, mint 2012 és 2014 között volt, de sokkszerűnek tűnik 2020-hoz képest. A gáz másik ügy: Európában nagyon, Amerikában némileg drágább, mint korábban. A gazdaság helyreállásába beleférnek a keresztmetszeti problémák. Tardos Gergely szerint a költségvetési és a folyó mérleg hiánya is 7% körül lehet idén, és több is lehet. A csőben lévő költségvetési kiigazítás bejelentésére minél előbb szükség lenne az állampapír-piaci aukciók alapján. 2025-26-ra talán ideérhet a 30-40 dolláros cseppfolyósított gáz, kérdés, addig milyen pályát futunk. Zsiday Viktor szerint az a kérdés, miért mentek fel az energiaárak, és szerinte az a probléma, hogy nem az orosz-ukrán háború miatt: tartósan magas energiaárakat vár, mert az ESG-korszakban már nem indulnak újra a fosszilis energiaipari beruházások, szemben a korábbi hasonló időszakokkal. Ha nem ismerjük el, hogy szükség van a fosszilis energiaforrásokra, a magas árak nagy teherként fognak a magyar gazdaságra nehezedni.

Milyen költségvetési kiigazításokra számíthatunk?

Bod Péter Ákos szerint a kereslet és a fogyasztás képes alkalmazkodni az árakhoz, borzasztó felelőtlenség minden árbefagyasztás, hiszen ezt nem veszi figyelembe, és megterheli a költségvetést. Az állami beruházásokban szerinte jelentős tartalékok lehetnek. Tardos Gergely szerint az elmúlt időszakban a szektoradók, az állami beruházások és a költségvetési szervek kiadásainál jöhet össze elsősorban az idei kiigazítás, a jövő évi kérdésesebb, ezekkel ugyanis önmagában nem lehet mindent megoldani. Zsiday Viktor szerint ha nem állapodunk meg az EU-val, akkor nagyon nagy baj van, és Bokros-csomag méretű megoldást kellene megtalálni, de nem ez a valószínű. A Mol extraprofitja nem áll olyan messze attól az összegtől, mint amennyit rezsicsökkentésre költeni kell, „a két oldalt össze lehetne húzni ceruzával, és attól tart, össze is lesz húzva”. Azt a szerepet, hogy az emberek számára direkt módon érzékelhető adók ne legyenek, a szektoradók tökéletesen betöltik.

Kipótolhatók-e az EU-források?

Zsiday Viktor szerint a hit hegyeket mozgat meg, a bejelentéstől fogva már csak finanszírozási problémáról van szó, most azonban az a kérdés, megkapjuk-e egyáltalán az EU-pénzeket. Most nem lehetünk ebben biztosak, a piaci bizalom mindebben törékeny. Bod Péter Ákos szerint be fog jönni a pénz, de pesszimistábban látja ezt, mint néhány napja, mert ezzel az új összetételű kormánnyal nehéz lesz megállapodni. A kérdést a háború összefüggésében is értékelni kell: a covid-pénzt most nem kapjuk meg, de a háború miatti krízisért járó EU-pénzeket megkaphatjuk, ami a politikán múlik.

Mi lesz az inflációval, mit lehet tenni ellene?

Tardos Gergely elmondta: 9,5%-re emelték idei inflációs előrejelzésüket, amit most látunk, az jellemzően globális eredetű, de benne van a költségvetési költekezés és a minimálbér/bérminimum emelkedése is. Az árstopok nélkül 14% körül lenne az infláció, nagyjából ennyi a román és a cseh infláció is. A hatások nagy része azonban idővel kikophat, ezért a jegybankot elsősorban a magasabb árnövekedéssel kapcsolatos várakozások beépülése és az ár-bér spirál kialakulása kell, hogy aggassza. Nem biztos, hogy érdemes a végtelenségig szigorítani, remélhetőleg a jövő évi inflációcsökkenés már látványos lesz. A piac 8,5% környékére teszi a kamatcsúcsot, szerinte nem lesz annyi. Zsiday Viktor szerint a rendszerváltás után egy nagy munkaerőtöbblet zúdult rá a fejlett országokra, nagy volt tőle a vállalati profitabilitás, 2019-re azonban történelmi mélypontra csökkent a munkanélküliség. Szerinte a következő években a munkaerő fog inkább diktálni, lesz bér- és árnövekedés is, folyamatosan emelkedő inflációs és kamatpályát okozva a fejlett világban, amire rájön a túlfűtött magyar gazdaság, a „high pressure economy”. Szerinte fel kell emelni a kamatokat jó magasra, és tartani az erős forintot. Bod Péter Ákos szerint ha energia- és élelmiszerárrobbanás van, azt nem lehet jól monetáris politikai eszközökkel kezelni.

Mi lesz a forinttal?

A magyar gazdaságban az, hogy mennyi a forint egyensúlyi értéke, nagyon erősen függ attól, mennyit fizetünk az energiáért – hívta fel a figyelmet Tardos Gergely. A jegybank erőfeszítései az infláció forinterősíten keresztül való letörésére eddig nem voltak sikeresek, az energiaárak emelkedése miatt a forint a kamatemelkedés ellenére is gyengül, túl nagy az ellenszél a jegybankkal szemben. Az árfolyam arra való, hogy jelzést adjon, és a fix árfolyamnál rosszabb nincs. Zsiday Viktor nem értett egyet azzal, hogy "az árfolyamon kell levezetni a feszültséget", a jegybank félszívűen, nyögvenyelősen kezdett kamatemelésekbe, hitelességi problémákkal. Bod Péter Ákos szerint 2016 óta látható az inflációs veszély, hibás kivetítés és teória volt a nulla közeli inflációval kapcsolatos elmélethalmaz. Az MNB kamatemelését úgy érdemes nagy képbe helyezni, hogy a cseh korona erősödött az euróhoz képest az utóbbi években, a forint pedig gyengült.

Mi lesz a hitelezéssel?

Ami a hiteldinamikát illeti, Tardos Gergely szerint a közeljövőben már rosszabb számokat fogunk látni a tavalyi 10%-os vállalati és 15%-os lakossági hiteldinamikánál, az év végére pedig jelentősebb lehet a csökkenés, akár a felére is visszaeshet a dinamika.

Mi a nyerő befektetés a következő egy-két évben Magyarországon?

Infláció+1,5 százalékpontot ad a PMÁP, aki ennél magasabb hozamot akar elérni, az jó nagy kihívással szembesül - vélte Zsiday Viktor. Ezen túl semmiben nem hiszek - mondta. Tardos Gergely nem vitatkozott az inflációkövető állampapírral, a részvénypiacon és az ingatlanpiacon a tényezők kedvezőtlen együttállását látja jelenleg.

Címlapkép: Stiller Ákos / Portfolio