Elárulta legfontosabb feladatát az új területfejlesztési miniszter

A bizottság profilját figyelembe véve elmondta, hogy az első legfontosabb feladat annak a két megállapodásnak az aláírása, amely a törvényes pénzügyi keretekből származó pénzeszközök lehívását jelenti. Bízik abban, hogy az operatív programok finanszírozásához szükséges dokumentumokat mielőbb sikerül majd aláírni.

A legjelentősebb területek változatlanok maradnak, a plusz jelző hozzátételével jelzik, hogy nem a korábbi időszak pénzügyi keret operatív programjairól van szó.

A Ginop plusz névre hallgat majd, a vállalkozásfejlesztés, kutatásfejlesztés, innováció, fenntartható munkaerőpiac, felsőoktatás, szakképzés, örökségvédelem, turizmus programokat foglal majd magában.

A Kehop plusz egyebek mellett kiterjed a vízgazdálkodás, katasztrófa kockázatcsökkentés, körforgásos gazdaság, megújuló energia programokra.

Az Ikop plusz a járműbeszerzést, városi-elővárosi közlekedés fejlesztést, elektromobilitást foglalja magában.

Az Ehop plusz alapvetően humánpolitikai fejlesztések is ide tartoznak majd.

A Dimop prioritása kiterjed az Inteligensebb Magyarországra, Hi-tech és zöld átállásra, a digitális állampolgárságra,

Két program az Agrárminisztrériumban marad: a vidékfejlesztés és a Mahop.

Az operatív programok és partnerség megállapodás tekintetében folyamatos kapcsolatban vannak az Európai Bizottsággal, 2021. december 31-én nyújtották be a partnerség alapját szolgáló dokumentumokat. Az operatív programok közül van, ami már jóvá is van hagyva, technikai egyeztetések is folynak.