Magyarországon is megjelenhet az új vírus

Majomhimlő eddig is volt, van és lesz is - fejtette ki a napokban terjedő új vírusról Rusvai Miklós virológus a Ripostnak.

Érdekesnek nevezte, hogy az Afrikában jellemző betegség felütötte most a fejét Európában is.

A szakember szerint legtöbbször enyhe formában jelentkezik a majomhimlő tünete: egy bárányhimlőszerű kiütés. A betegség körülbelül 2-3 hét alatt lezajlik. Megnyugtatott mindenkit: nem szokott komoly gondokat okozni. Sajnos nemcsak testi kontaktus, érintés útján terjed, hanem nagyon ritkán belélegzés révén, vagy szexuális úton is terjedhet. Az is elég, ha egy fertőzött kezet fog egy másik emberrel - magyarázta a szakember.

Kiemelte azt is, hogy a himlővírusok évekig képesek ellenállni, életben maradni a környezetben különböző felületeken, és sajnos a fertőzőképességük is megmarad. Akár családtagok is élhetnek úgy egymás mellett, hogy az egyik megbetegszik, a másik pedig nem - fogalmazott a szakember.

Nem zárható ki, hogy az esetszám tendenciaszerű afrikai növekedése, és a Covid-járvány után visszaépülő turizmus miatt Európában is egyre gyakrabban jelenik majd meg, sőt,

akár Magyarországon is előfordulhat a jövőben

- vetítette előre Rusvai Miklós.

