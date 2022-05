Már látszik a háború miatti bizonytalanság a magyar gazdaságban

A GKI konjunktúraindexe az áprilisi 8 pontos javulás után májusban 5 ponttal csökkent. Ez nagyon jelentős hullámzás, ugyanakkor a májusi érték nagyjából megegyezik az egy évvel korábbival. Májusban az üzleti várakozások mintegy 5,5, a fogyasztóiak 9,5 ponttal csökkentek. Ez az áprilisi hurráoptimizmus után visszatérést jelent az elmúlt hónapok egyébként derűlátó véleményéhez. Kivétel a nemzetgazdaság jövőjének megítélése, mely az elmúlt tíz évben csak a Covid-járvány kezdetekor és a Széll Kálmán terv megszorításai idején volt rosszabb - írja értékelésében a kutatóintézet.

Az üzleti szektorban a kereskedelem kivételével minden ágazat bizalmi indexe kisebb-nagyobb mértékben romlott.

Az ipari bizalmi index alig csökkent, s összességében továbbra is optimizmust tükröz. A termelési kilátások és a készletek megítélése romlott. A teljes rendelésállományt magasabbnak, de ezen belül az exportét kisebbnek érezték a válaszolók.

Az építőipari termelők hangulata visszaesett a márciusi szintre. A magasépítők véleménye kissé javult, az amúgy is pesszimistább mélyépítőké viszont kedvezőtlenebb lett. Az előző háromhavi termeléssel kapcsolatos elégedettség érezhetően javult, a rendelésállományok értékelése romlott.

A kereskedelmi bizalmi index apró lépésekkel, de harmadik hónapja emelkedik. Májusban az eladási pozíció megítélése jelentősen javult, a várható rendeléseké és a készleteké viszont romlott.

A szolgáltatói bizalmi index hatalmas májusi esése ellenére márciusi szintje felett maradt. Főleg a forgalmi várakozások romlottak sokat.

Májusban az üzleti szféra foglalkoztatási hajlandósága az áprilisi csúcshoz képest minden ágazatban csökkent, de megfelel a korábbi hónapokra jellemző magas értéknek. Minden ágazatban érezhetően több a bővítést, mint a csökkentést tervező cég: leginkább az iparban, legkevésbé a kereskedelemben. A lakosság munkanélküliségtől való félelme az áprilisi csökkenés után ismét jelentősen emelkedett. A cégek áremelési törekvése áprilishoz képest minimálisan csökkent, de így is sokkal erőteljesebb a márciusinál, s az elmúlt másfél évtizedben nem volt hasonlóan markáns. Leginkább az iparban érezhető az áremelési törekvés lanyhulása, de a cégek fele továbbra is erre készül. A kereskedelemben ez az arány több mint háromnegyed. A fogyasztók inflációs várakozása az áprilisi gyengülés után májusban ismét erősödött. A magyar gazdaság jövőbeli helyzetét az orosz-ukrán háború kitörése óta a vállalatok és az emberek is rendkívül pesszimistán látják, a borúlátás májusban sokat fokozódott.

A GKI fogyasztói bizalmi index áprilisi jelentős javulását követően májusban ennél nagyobb mértékben romlott. A lakosság saját pénzügyi helyzetét az áprilisinál sokkal rosszabbnak érezte. A saját jövőbeli megtakarítási képesség megítélése a februári mindenkori rekord óta hónapról hónapra fokozatosan romlik. Rosszabb lett a nagyértékű tartós fogyasztási cikkek vásárlási lehetőségének megítélése is.

