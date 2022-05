Rusvai Miklós szerint hamarosan nálunk is megjelenhet a majomhimlő

Csak idők kérdése, és Magyarországon is azonosíthatják a majomhimlőt - mondta az RTL -nek Rusvai Miklós víruskutató, aki biztos abban, hogy meg fog jelenni a betegség.

Rusvai Miklós víruskutató szerint most, hogy a covid elleni zárlat megszűnt azért robbant jobban be Amerikában és Európában a majomhimlő, mert az emberek újra szabadon kezdtek utazgatni Afrikába, ahonnan így borítékolható volt, hogy máshol is meg fog jelenni a kór.

Azt is ismertette, hogy kétszáz év munkájával ezt a vírust, a feketehimlőt sikerült eltörölni a Föld színéről, és ez a vírus továbbra sincs jelent a szabad természetben. Amikor ezt a vakcinázást felfüggesztették vagy megszüntették, akkor senki nem gondolt arra, hogy a háttérből előkerül majd egy másik, kisebb kórokozóképességű, de az embert megfertőzni képes rokon vírus, azaz a majomhimlő.