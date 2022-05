Az európai gazdaság egyelőre nem érzi, hogy nagy lenne a baj

Közzétették a német és francia beszerzésimenedzser-indexeket, és mindkét országban jócskán a növekedési tartományban van a feldolgozóipar és a szolgáltatószektor indexe. Az európai vállalatvezetők májusban nem érezték a gazdasági környezet jelentős romlását.

Közzétette az IHS Markit a beszerzésimenedzser-indexeket (BMI). Franciaországban az index a várakozásoknak megfelelően alakult, és nem mutatott nagy elmozdulásokat áprilishoz képest. A feldolgozóipari index az áprilisi 55,7 pontról 54,5 pontra csökkent májusban. Az index süllyedése önmagában nem meglepetés, a Reuters megkérdezett elemzői 55 pontra számítottak.

A szolgáltatások indexe magasabban állt: a májusi 58,4 pont minimális csökkenést jelent az áprilisi 58,9 pontról, de így is erős a szektor teljesítménye. Az elemzők 58,6 pontra számítottak májusban, a francia szolgáltatószektor teljesítménye nagyjából ennek megfelelően alakult.

A kompozit index 57,1 ponton állt az áprilisi 57,6 pont után. A francia gazdaságban összességében jó a helyzet: bár mindkét alindex csökkent valamelyest, a feldolgozóipari és szolgáltató vállalatok vezetői sem érzékeltek romlást az előző hónaphoz képest.

Az IHS Markit közölte a német BMI-t is. Európa legnagyobb feldolgozóipara kis növekedést mutatott májusban: az áprilisi 54,3 pont után májusban 54,6 ponton áll az index. Ilyen kis elmozdulásnak persze nincs komoly jelentősége, mindenesetre a német feldolgozóipari BMI továbbra is 50 pont felett áll, és nem következett be az elemzők által várt csökkenés - a Reuters konszenzusa 54 pont volt májusban.

A német szolgáltatószektor viszont veszített kissé erejéből, az áprilisi 57,6 pont után májusban 56,3 ponton állt az index, ami az elemzői várakozásokat is alulmúlta (57,2 pont). A szolgáltatószektor ezzel együtt is 50 pont felett áll, visszaesésről így bőven nem beszélhetünk.

Az ipari kilátásokat az energiaárak drasztikus emelkedése rontja, és nem segítenek a kínai lezárások sem - de a vállalatvezetők megítélésén ez egyelőre nem látszik. A rendelésállomány egyelőre nagyon nagy, ez is szerepet játszhat abban, hogy a vállalatvezetők kedvezőnek ítélik a helyzetet.

A BMI 50 pont alatt visszaesést, afelett növekedést vetít előre. A gazdasági szereplők megkérdezésével készített index előrejelző képessége erősen korlátozott, de a nagy mozgások mindig jelzésértékűek. A BMI fontosságát az adja, hogy ez az egyik leghamarabb rendelkezésre álló indikátor az egyes gazdaságokból.

