Háborús veszélyhelyzetet hirdetett ki a kormány Magyarországon

Az Alaptörvény módosításának megfelelően és Orbán Viktor bejelentésével összhangban a kormány május 25-étől kihirdette a veszélyhelyzetet.

A Kormány 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelete az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról címmel jelent meg a miniszterelnök által kedd délután belengetett rendelet.

A közlönyben megjelent döntés kihirdeti a legújabb veszélyhelyzetet, ugyanis így szól:

"A Kormány az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki".

A kormánydöntés arra is kitér, hogy a kormány a veszélyhelyzet magyarországi következményeinek elhárításáért felelős kormánytagként a miniszterelnököt jelöli ki.

Az Orbán Viktor által aláírt rendelet május 25-én lép hatályba, vagyis szerdától. Minderre azok után van lehetősége a kormánynak, hogy javaslatára a kétharmados kormánypárti többségű parlament kedden megszavazta az Alaptörvény tizedik módosítását, amely felhatalmazást ad a kormánynak arra, hogy a szomszédban zajló háború esetén is veszélyhelyzetet hirdessen. Egy szintén kedden késő este megjelent közlönyben pedig ezt az Alaptörvény-módosítást ki is hirdették, így nem volt jogi akadálya annak, hogy a veszélyhelyzetről szóló rendelet is megjelenjen kedden.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 05. 24. Megszavazta a parlament, hogy az ukrán háború miatt is lehessen magyar veszélyhelyzet

A kormányfő a délutáni rendkívüli bejelentésében már ezt vetítette előre és azt is mondta, hogy az új veszélyhelyzet első intézkedéseit szerdán ismerteti. Érdemes azt is megemlíteni, hogy szerdán kormányülés van, így délután már érdemi bejelentések is jöhetnek, akár a gazdaságpolitika és költségvetés oldaláról is.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 05. 24. Orbán Viktor rendkívüli bejelentést tett

Egy másik döntésével a kormány a koronavírus-jarvany miatti veszélyhelyzetet megszünteti, június elsejei hatállyal.

Címlapkép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor (b8) ötödik kormányának tagjai, miután átvették kinevezési okmányukat Novák Katalin köztársasági elnöktől a Sándor-palotában 2022. május 24-én. Balról jobbra Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter, Palkovics László technológiai és ipari miniszter, Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter, Lázár János építési és beruházási miniszter, Csák János kulturális és innovációs miniszter, Varga Judit igazságügyi miniszter, Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, Nagy István agrárminiszter, Navracsics Tibor területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős miniszter, Pintér Sándor belügyminiszter, Semjén Zsolt általános miniszterelnök-helyettes, a nemzetpolitikáért, nemzetiségpolitikáért, egyházpolitikáért és egyházdiplomáciáért felelős miniszter, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Varga Mihály pénzügyminiszter. Forrás: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán