Bejelentették, hogy mennyi gázt tároltat be nálunk Szerbia

A hétvégén megjelent hírrel összhangban ma azt jelentette be Sinisa Mali szerb pénzügyminiszter a Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszterrel Budapesten közösen tartott sajtótájékoztatón, hogy június végéig 500 millió köbméternyi gázt fog magyarországi földgáztárolókba irányítani Szerbia – tudósított a Reuters. Ez azt jelenti, hogy Szerbia az októberig tervezett 3 milliárd köbméternyi összes betárolt gázmennyiségnek csak egy kis részét küldené hozzánk.

Közben a magyar külügyi tárca közleményéből és Facebook-videójából az is kiderült, hogy megállapodott a két ország: megduplázzák a két ország közötti villamosenergia-hálózatok összekötésének kapacitását, ami 6-8 évet vehet igénybe.

Szijjártó a közlemény szerint azt is hangsúlyozta: minden körülmények között garantálni fogják egymás számára a biztonságos tranzitútvonalakat. Egyúttal rámutatott: veszélyesek azok a "néhány európai uniós megnyilvánulásban" is előkerült fenyegetések, hogy le kellene zárni a kőolaj és földgáz szállítására szolgáló tranzitútvonalakat, ez ugyanis az Európai Unió egységét veszélyezteti és súlyosan rombolja az tagállamok közötti szolidaritást, továbbá veszélyeztetné hazánk energiaellátásának biztonságát.

A tavaly ősszel hatályba lépett orosz-magyar gázszerződésből a nagyobb részt, évi 3,5 milliárd köbmétert Szerbia felől kapjuk, így az útvonal problémamentessége kulcsfontosságú nekünk is, és közben kétirányú a gázforgalom az interkonnektor segítéségével. Ennek kapcsán Szijjártó megjegyezte: a háború mellett is eddig zavartalanul zajlott a szállítás a déli szállítási útvonalon keresztül, így Szerbia felől napi 10 millió köbméternyi földgáz érkezik Magyarországra, és fordított irányban is szerződés szerint folyik a tranzit: december óta 458 millió köbméter szállítására került sor.

A tárcavezető megismételte azt, amit tegnap Orbán Viktor kormányfő is leírt az Európai Tanács elnökének: ne vegyék napirendre az orosz olajembargós javaslatot a jövő heti EU-csúcson, mert úgysem lesz róla megállapodás. Szavai szerint a kormány ezt mindaddig nem fogja megszavazni, amíg az Magyarország energiaellátását veszélyeztetné. "Első a megoldás, és csak utána beszélhetünk szankciókról" - fogalmazott.

Ezután tegnap délután Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök is elismerte, hogy nem lesz a jövő heti EU-csúcson alku a kérdésről:

Címlapkép forrása: MTI/Máthé Zoltán. Budapest, 2022. május 25. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (j) és Sinisa Mali szerb pénzügyminiszter a tárgyalásukat követően tartott sajtótájékoztatón 2022. május 25-én.