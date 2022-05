Orbán Viktor rendkívüli bejelentésre készül

Szerdán kormányülés zajlik a Karmelita-kolostorban és Orbán Viktor egy erről készült fotóval jelezte: hamarosan fontos döntések születhetnek.

A kormányfő a legújabb Facebook-posztja arra utal, hogy a miniszterelnök bejelentésre készül.

Mi történt eddig?

A kétharmados Fidesz-többséggel rendelkező parlament elfogadta a kormány törvényjavaslatát, és mostantól már lehetőség van a szomszédos országban fennálló háborús helyzetre hivatkozva is veszélyhelyzetet hirdetni, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy marad a rendeleti kormányzás. A kedd délután megszavazott törvényt ki is hirdették este a közlönyben, így nem volt már jogi akadálya annak, hogy életbe is lépjen mától a háborús veszélyhelyzet, amit Orbán Viktor egy kedd délutáni rövid bejelentésében már előrevetített. Orbán Viktor, a frissen felállt új kormány első intézkedését ismertette: kedd éjféltől kihirdetik a háborús veszélyhelyzetet. Indoklása szerint erre azért volt szükség, mert a háború és szankciók nyomán a világ egy gazdasági válság küszöbén áll, és egy ilyen helyzetben a kormánynak mozgástérre és azonnali cselekvőképességre van szüksége. Megemlítette, hogy a családok anyagi biztonságát akarja a kormány megvédeni és előrevetítette, hogy az új veszélyhelyzetben hozott első kormányzati döntésekről szerdán fog tájékoztatást adni.

Ez utóbbi alapján azt lehet várni és feltehetően a befektetők ijedelme (a BUX és a forint esése) is ezzel függ össze, hogy a mai kormányülés után Orbán Viktor konkrét gazdaságpolitikai lépéseket fog ismertetni. Ha pedig abból indulunk ki, hogy ezt a családok megvédéseként igyekszik kommunikálni a kormány, akkor feltehetően a vállalati szektor számára nem lesznek kedvezőek a bejelentések. Könnyen lehet, hogy a piaci szereplők körében olyan várakozások épültek fel, miszerint a kormányfő már ma, vagy a közeljövőben bejelenti a különadók emelését, esetleg újak kivetését, vagy az árszabályozó kormányzati lépésekkel kapcsolatban hozott döntéseket ismerteti. Meglátásunk szerint a gyors beavatkozást indokolhatja az idei költségvetés elszálló hiánya is. Legutóbbi cikkünkben részletesen bemutattuk, hogy 1000-1500 milliárd forintos idei költségvetési kiigazítási igényre kell megoldást találnia a kormánynak. És nagy esély van arra, hogy ennek a költségvetést stabilizáló intézkedéssorozatnak lesznek a részei a különadók.

