Van, amiért érdemes elmenni a világ végére, de vajon sörért is?

A borturizmus számára évtizedek álltak a rendelkezésére a kibontakozásra, a turisták ezreit vonzzák a világ minden tájáról a francia, az olasz és a spanyol bortermelő régiók, amelyek nemcsak egy ország hírnevét öregbítik, hanem jelentősen hozzájárulnak az export felfutásához és a termelők teljesítményéhez. Ugyanakkor nemcsak a borban van potenciál, hanem a sörben is - hívták fel a figyelmet az Európai Sörfőzdék Fórumán Madridban.

Európában több mint 10 ezer sörfőzde működik, így a sörturizmushoz minden adott lenne, ennek ösztönzésére egyre több is a kezdeményezés. Országonként eltérő módon szólítják meg a turistákat, léteznek főzdetúrák, látogatói programokat szerveznek, valamint együttműködnek a helyi turizmussal foglalkozó irodákkal a sörturizmus fejlődésének elősegítése érdekében - derült ki a fórumon.

A borturizmus a borról szól, a sörturizmus a sörről, Elzász pedig büszke lehet történelmi örökségére - kezdte előadását Margot Jonnckheere, az Alsace Tourism Bureau képviselője, aki kiemelte, hogy az 1953-ban felavatott elzászi borút évente átlagosan 7,7 millió borturistát fogad. Gyalog, kerékpárral, vonattal vagy akár autóval is van lehetőség a mitikus útvonal felfedezésére. A falvak egész élettel telnek meg - borfesztiválok, kulináris séták, karácsonyi vásárok várják az érdeklődőket. A legjelentősebb események között említette a slowUp-ot, amelyet június első vasárnapján rendeznek meg. Mindezek mellett rendkívüli attrakciók is megjelennek, amelyek igazi turistacsalogatónak számítanak, ilyen a hőlégballonozás, jógázás a szőlőben.

A borturizmus fontos eszköz lehet a turisztikai desztinációk vonzerejének növelésében, amelyhez a sörturizmus is hozzá tudna járulni.



Nicole Groot Zevert, a VISITFLANDERS projektmenedzserének előadása szerint Belgiumot a kézműves sörfőzés bölcsőjeként tartják számon nemzetközi szinten, a sörkultúrájukat az UNESCO is elismeri. Belgium északi régiója, Flandria évek óta a nemzetközi sörkedvelők első számú célpontja. A Visit Flanders programjukkal a sörkultúra fenntartható jövőjéhez kívánnak hozzájárulni azáltal, hogy ösztönzik sörfőzdéket arra, hogy diverzifikálják tevékenységeiket, ezzel pedig vonzóvá váljanak a turisták számára. Ennek támogatására a térségben adatelemzéseket készítenek, például profilt alkotnak a sörkedvelőkről, illetve azok viselkedésének és igényeinek megfelelően tudatos stratégiát készítenek a megszólításukra.

Catherine Toolan, a Diageo Irish Brand Homes (magában foglalja a Guinness Storehouse-t, a Guinness Open Gate Brewery-t, a Roe & Co Destillery-t és a Smithwicks Experience Kilkenny-t) ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a covid-19 előtt a Guinness Storehouse évente 1,7 millió látogatót fogadott, és kulcsfontosságú szerepet töltött be Dublin turizmusában is. A külföldi vendégek hiányában teljesen új stratégiát dolgoztak ki a vállalatnál, a belföldi látogatókra helyezték a hangsúlyt, akik számára kulturális, közösségi és művészeti programokat szerveztek, továbbá a kulináris élményt sem hanyagolták el. Ahogy az európai nagyvárosok, úgy Dublin gazdasági motorjában is jelentős szerepet játszanak az üzleti és szabadidős turisták, ezért rendkívül fontos, hogy mindent megtegyenek a helyreállítás érdekében.

A Plzensky Prajzdroj turisztikai üzletágát érintve, a nyitott sörfőzdék marketingben betöltött jelentőségéről beszélt az Asahitól Rudolf Slehofer, aki szerint direkt kapcsolatot kell létesíteni a fogyasztókkal, elérni a márkahűségüket, ezek mellett pedig nagy hangsúlyt kell fektetniük a marketingstratégiában az edukációra, a felelős alkoholfogyasztásra is. A többi megszólalóhoz hasonlóan fontosnak tartja azokat a kampányokat, amelyek a belföldi és külföldi turistákat egyaránt megszólítják.