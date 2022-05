Jelentősen gyorsult az eurózóna inflációja

Az eurózóna inflációja májusban 8,1%-ra nőtt az áprilisi 7,4%-hoz képest. Az elemzők számítottak az emelkedésre, de annak mértéke meglepőnek tekinthető.

Közzétette az Eurostat az eurózóna inflációjának májusi, előzetes becslését. A valutaövezetben 8,1%-kal nőttek az árak az előző év azonos hónapjához képest, ami meghaladja az áprilisi drágulás mértékét (7,4%) és az elemzői várakozásokat is. A 8,1%-os infláció új történelmi csúcsot jelent az eurózóna rövid történelmében, de ez önmagában nem hír, hiszen minden további emelkedés már új történelmi csúcsot hoz majd.

A vártnál nagyobb növekedés azért okozott kifejezetten kellemetlen meglepetést, mert márciusról áprilisra nem volt gyorsulás az áremelkedésben, ehhez képest májusra újra jelentős emelkedést látunk.

A maginfláció 3,8%-kal nőtt májusban, ami meghaladja az előző havi 3,5%-os emelkedést. Az elemzők arra számítottak, hogy a maginfláció áprilishoz képest nem nő tovább.

Legnagyobb mértékben ezúttal is az energia ára drágult az előző év azonos időszakához képest, a drágulás 39% felett volt, ami meghaladta az április mértéket. Az élelmiszerek ára is 7,5%-kal emelkedett, ami magasabb az áprilisi 6,3%-os emelkedésnél, a tartós fogyasztási javak éves áremelkedése 4,2% az áprilisi 3,8% után. A szolgáltatások árában kisebb emelkedést látunk havi bázison: az előző hónapban 3,3, most 3,4% volt az éves áremelkedés.

Az egyes kategóriák árának emelkedése azt mutatja, hogy továbbra is elsősorban kínálati tényezők miatt nőnek az árak az eurózónában: mind az energia, mind az élelmiszerek árának emelkedése a háborúhoz kötődik, miközben a szolgáltatások áremelkedése korlátozott volt, tehát a kereslet oldali árnyomás még mindig mérsékelt lehet.

A tagállami áremelkedések alakulásánál is jelentős szórásokat látunk. Az észt infláció már 20% felett volt májusban, a lett 16,4, a litván 18,5%-ot ért el. Kicsivel 10% felett volt a holland, görög és a szlovák infláció is, a legalacsonyabb áremelkedést Franciaországban (5,8%) és Máltán (5,6%) mérték.

Egyetlen olyan tagállam sem volt, ahol az áremelkedés ne haladta volna meg jócskán az EKB 2%-os inflációs célját. A májusi infláció jelentős emelkedése elmozdíthatja az EKB döntéshozóit a jelenlegi tervezetthez képest szigorúbb szigorítás irányába, de ahhoz, hogy júliusban a jelenleg előrejelzett 25 bázispontos kamatemeléshez képest nagyobb emelés jöjjön, minden bizonnyal az inflációs nyomás további erősödésére van szükség júliusban.

A devizapiacon nem hozott nagy mozgást az adatközlés, a befektetők alighanem bearázták már az EKB következő lépéseit a jegybank jelzéseire hallgatva.

Címlapkép: Getty Images