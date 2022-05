Nagy Márton: a gázembargó hidrogénbomba lenne Magyarországnak

Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter az Inforádió Aréna című műsorában beszélt többek között arról, hogy az olajembargó után a következő lépésként a gázembargó is felmerülhet az EU-ban, ami viszont Magyarországnak még nagyobb csapás lenne. A miniszter beszélt arról is, hogy az „extraprofitadónak” azért van létjogosultsága, mivel az érintett vállalatok az extra profitot nem érdemlik meg, hiszen nem dolgoztak meg érte.

Olajembargó

Az olajembargós döntés kapcsán elmondta, hogy sikerült elérni, hogy a benzin ársapka fenntartható maradjon a jövőben is. Szerinte nem kizárható, hogy a gázembargó kérdése is felmerül a közeljövőben, ami viszont hidrogénbombával érne fel Magyarországra nézve.

Körülbelül napi 5-6 millió hordónyi olajkitettséget kell most pótolni azzal, hogy elfogadták az olajembargót az EU-ban. Ez egy olajárkrízist, energiakrízist fok okozni, ez már az inflációban is megjelent és tovább fűtheti az emelkedést.

Különadó

A kormány által bevezetett különadókról is kérdezték, az „extra” profitot váratlan profitként magyarázta a miniszter. Ennek az angol megfelelője az ún. windfall profit, ami azt jelenti, hogy a vállalat viselkedésétől függetlenül pénzeső hullik a vállalatra, de ezt nem érdemli meg, mert nem tett érte semmit, miközben mástól elvonja a javakat (értve itt például a háztartásokat). Európában ilyen „extraprofit” adó már több helyen is van Nagy Márton szerint, például Romániában és Spanyolországban is.

Ami nagyon szembeötlő, az az energiaszektor, a nagy olajipari cégek sokat gazdagodtak az olajár emelkedésén – mondta. Ami érdekes itthon még, az a a bankszektor, amely akkor tesz szert sok profitra, amikor gyors kamatemelés történik. Eurózónás példát azért nem látunk a bankszektor esetében különadóra, mert ott még nem kezdődött meg a kamatemelés, miközben itthon már igen – tette hozzá.

Elsősorban azok a bankok érintettek a különadókkal, amelyek látra szóló betéteket gyűjtenek – tette hozzá. Ezért nem dolgoztak meg, hiszen a jegybanknak reagálnia kellett az infláció emelkedésére, és a kamatemelés következtében realizálták ezt az „extra profitot” – mondta Nagy.

A légitársaság-adót Európában majdnem mindenhol alkalmazzák (departure tax, 10-50 euró közötti összeg az út hosszától függően), ezét gondolták azt, hogy itthon is bevezethető egy egységes, utasonkénti 10 eurós adó, amit a légitársaságnak kell befizetnie a költségvetésbe – fűzte hozzá.

Nagy Márton azt is elmondta, hogy az eddigi különadókat ezt követően is beszedi a kormány, a mostani, „extraprofitadókat” ezeken felül vetik ki – magyarázta. A mostani különadó átmeneti lenne, a mostani tudásunk szerint két évre szólna, idénre és jövőre – mondta Nagy Márton, de az idei évi adót is a teljes évre szedik be.

Beruházások

A csak tervezési fázisban lévő beruházások, vagy szerződés nélküli tervek még leállíthatók. Amik nem kezdődtek meg, azok nagy része már nem is fog elkezdődni idén, ezeket átütemezik

– hangzott el. Ennek azért van értelme, mert így később terhelik meg a költségvetést. Elsősorban építőipari beruházásokról van szó, a szakember szerint már most is túlzó az állam építőipari beruházási súlya, ezt csökkenteni kell. A piaci beruházásokat azonban továbbra is ösztönözni kell.

Nagyon sok ágazatot, vállalatot sértünk ezzel a lépéssel

– mondta el Nagy Márton a különadókra utalva. Szerinte a legtöbb vállalat zárt ajtók mögött megérti ennek az alapját, de kifelé ezt nem mutatják és természetes, hogy harcolnak ellene.

Infláció

Idén átlagosan inkább 10% lesz az infláció, jövőre 5%-os inflációt várnak. Itthon májusban a 10%-ot is meghaladhatja a drágulás, de szerinte ez így is bőven elmarad attól, amit néhány európai országban láthatunk. Az infláció elsősorban az élelmiszer- és energiaárak miatt ugrott meg. A gabonaár is világpiaci ár, így annak ellenére, hogy Magyarország önellátó ebben, az árát nem tudja befolyásolni – válaszolta.

A recessziótól jobban kell félni, mint az inflációtól

- tette hozzá.

Szerinte a bázishatásnak lesz leginkább köszönhető, hogy jövőre jelentősebben csökkenhet az infláció.

Forint árfolyam

Mindig az az árfolyam az indokolt, ami jelenleg van a piacon - mondta a miniszter. Az árfolyam nagyrészt a piaci folyamatok függvénye, szerinte azonban sokkal többet reagál az árfolyam a brüsszeli szankciókra, mint a fundamentumokra, pedig utóbbiak erősek Magyarországon.

Címlapkép: Portfolio