A Pfizer engedélyeztetné vakcináját az öt évnél fiatalabb kisgyermekek körében is

A Pfizer és partnere, a BioNTech beadta azon kérelmét az az amerikai gyógyszerfelügyelethez, amely értelmében a COVID-19 vakcinát 5 évnél fiatalabb kisgyermekek körében is lehet majd alkalmazni.

Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatósághoz (FDA) szerdán benyújtott kérelem tartalmazza azokat az adatokat, amelyek szerint a vakcina három alacsonyabb dózisú injekciója erős immunválaszt kiváltására képes már 6 hónapos kisgyerekeknél is. A világ legtöbb részén még nem engedélyezték a COVID-19 oltást ebben a korcsoportban. Egyelőre nem világos, hogy hány szülő oltatná be a gyermekét, de az látszik, hogy már az 5-11 éves korcsoportban is alacsony a kereslet.

A Pfizer és a BioNTech május 23-án közölte, hogy vizsgálatuk szerint a vakcina 3 mikrogrammos változata hasonló immunválaszt váltott ki az 5 év alattiaknál, mint két, egyenként 30 mikrogrammos adag a 16-25 éveseknél. A rivális Moderna márciusban tette közzé vizsgálati adatait, amelyek szerint vakcinájának két dózisú formulája biztonságos volt, és hasonló immunválaszt váltott ki a kisgyermekeknél, mint a felnőtteknél. Az FDA tanácsadói egy június 15-re kitűzött ülésen vitatják meg a két kérelmet.

(Reuters)

