Tombol az utazási láz - Ezekbe az országokba vágynak leginkább a magyarok

Portfolio 2022. június 02. 11:31

Egyre többen adnak le foglalást akár pár nappal az utazás előtt is külföldre és belföldre egyaránt. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége jó belföldi forgalomra számít a pünkösdi hétvégén, azonban Baldauf Csaba biztos abban, hogy a kiutazók száma is növekedik majd. Ezt mutatják a Kiwi.com-on foglalt repülőjegyek is, a magyarok leginkább Barcelonába, Párizsba és Mallorcára utaznak leginkább.