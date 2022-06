Megszólaltak az elemzők a meglepő inflációs adat után - Most jön a feketeleves?

Az orosz-ukrán háború hatásai, a gyenge forintárfolyam, a dinamikus béremelkedések, a magas kereslet, az inflációs várakozások növekedése és az ellátási láncok szakadozása az árszínvonal emelkedése irányába hatnak – vélekedik Regős Gábor, a Századvég Gazdaságkutató üzletágvezetője. "A külső inflációs környezet is kedvezőtlen, az Európai Unió többi tagországában is magas pénzromlás szintén felfelé húzza a magyar inflációt" – tette hozzá. Regős kiemelte:

a háború elhúzódása,

a tartósan gyenge forintárfolyam,

a várakozások romlása

és a kormányzat által bejelentett adóemelése

nyomán az infláció mérséklődése csak lassan kezdődhet el.

Regős Gábor az idei év egészére 10,1, míg jövőre 7,2 százalékos inflációt vár. Fontosnak nevezte, hogy a korábban vártnál magasabb inflációt kövesse a bérek növekedése ott is, ahol ez eddig nem történt meg.

"Az erősödő árnyomást tükrözi, hogy a maginfláció igen meredeken, 12,2%-ra ugrott, ami messze felülmúlta a várakozásokat. A meglepetést az élelmiszerárak és a szeszes italok árainak a várakozásoknál lényegesen nagyobb áremelkedése okozta" - írja Suppan Gergely, a Magyar Bankholding vezető elemzője.

"A vártnál jóval nagyobb infláció, és számos, elsősorban élelmiszer termékpályán a nyersanyag és energiaöltségek meredek elszállása miatt továbbra is folytatódó átárazások miatt érdemben, 10%-ra emelhetjük az idei átlagos inflációs várakozásunkat, ami jövőre 5,7%-ra mérséklődhet" - emelte ki Suppan.

A háború kitörése óta a gáz-, áram-, és olajárak elszálltak, amelyek már azelőtt is komoly nehézséget okozott a gazdasági élet szereplőinek, attól függetlenül, hogy a lakosság továbbra is igénybe veheti az egyetemes szolgáltatási árakat, amelyek nem változtak.

A mikro- és kisvállalatok kizárása az egyetemes szolgáltatásokból további áremelkedést okozhat.

- véli Suppan. "Noha a hazai háztartási energiaárak feltehetően nem változnak a közeljövőben, a többszörösére ugró gázárak és áramárak számos ágazatban, és szinte minden ipari folyamatban megjelenhet, így a pékáruktól, a vendéglátástól az élelmiszertermeléshez szükséges műtrágyáig, a vegyiparig, fémfeldolgozásig, építőanyag gyártásig jelentős mértékű drágulást okozhat."

A fogyasztói árak átlagosan 9%-kal nőttek az év első öt hónapjában. Ahhoz tehát, hogy az elemzők éves, 10%-os inflációs előrejelzése megvalósuljon, az inflációnak tovább kell nőnie a következő hónapokban, és tartósan magas szinten kell maradnia.

Kiss Péter, az Amundi Alapkezelő befektetési igazgatója szerint "egyre valószínűbb, hogy 12 százalék körül tetőzik az infláció júliusban, és – főképp a különadók átgyűrűző hatása miatt – még év végén is 10 százalék körül alakul a mutató, ami nem ad lehetőséget az MNB-nek kamatcsökkentésre, pedig sokan reménykednek ebben". Az adóemelések és különadók a következő hónapokban megnyomják a havi indexeket, ami a magas bázisértékek mellett is magasan tarthatja az inflációt. Szerinte néhány hónapon belül enyhülést hozhat, hogy a nyers élelmiszerek ára májusban már nem emelkedett, így hamarosan lassulhat a feldolgozottaké is.

