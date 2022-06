Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő jó hírt osztott meg az idősekkel saját közösségi oldalán.

A júliusi nyugdíjjal együtt megkapják az azt megelőző hat hónap és a 13. havi nyugdíj után járó emelést is - közölte a kormányszóvivő, aki ezzel ráerősített a korábbi bejelentés kommunikációjára. Ugyanis a kormány április végén döntött arról, hogy év közben emeli a nyugdíjakat, júliustól visszamenőleg. A döntést Gulyás Gergely jelentette be április 28-án, majd még aznap meg is jelent a Magyar Közlönyben.

