Majomhimlő-vírust találtak több olasz beteg spermájában

A majomhimlő vírus töredékeit mutatták ki az ondóban néhány olaszországi betegnél, ami felveti a kérdést, hogy lehetséges-e a betegség szexuális úton történő átvitele – számol be a tudósok közléséről a Reuters.

A Spallanzani Intézet, egy római székhelyű kórház és fertőző betegségekkel foglalkozó kutatóintézet kutatói június 2-án közzétett jelentésükben mutattak rá először a majomhimlő vírusra négy olaszországi beteg ondójában.

Azóta az intézmény hét betegéből hatnál azonosították a vírus genetikai anyagát tartalmazó spermát. Különösen az egyik beteg laboratóriumban vizsgált mintája utalt arra, hogy a spermájában talált vírus képes volt egy másik személyt megfertőzni és szaporodni.

Francesco Vaia, az intézet főigazgatója a Reutersnek elmondta, hogy ezek az adatok, amelyeket most nyújtanak be publikálásra, nem elegendő bizonyítékok arra, hogy a vírus biológiai tulajdonságai megváltoztak, és így a terjedési módja is fejlődött, de az a tény, hogy a fertőző vírus az ondóban van, olyan tényező, amely megerősíti a feltételezést, miszerint a szexuális átvitel a vírus egyik terjedési módja.

A lap emlékeztet arra, hogy a majomhimlő vírus a fertőzött személlyel való szoros érintkezés útján terjed. A mostani járványban megerősített majomhimlős esetek közül sok olyan szexuális partnerek között fordult elő, akik ilyen szoros kapcsolatban álltak egymással.

A lapnak nyilatkozó egyes tudósok szerint a vírusos DNS kimutatása nem feltétlenül jelenti a fertőző vírus jelenlétét. Brit kutatók korábban a spermában számos különböző vírust, köztük a Zika-vírus vírusának DNS-ét találták meg, de nem világos, hogy a genetikai anyag jelenléte növeli-e a szexuális átvitel kockázatát.

Összességében még mindig nem tudni biztosan, hogy a majomhimlő terjedhet-e a spermán keresztül - tette hozzá Enrico Bucci, a philadelphiai Temple Egyetem biológusa. Gyanítható és nagyon valószínű, hogy igen. De hiányoznak a hivatalos bizonyítékok, amelyek a további laboratóriumi kísérletekkel állnak majd rendelkezésre – tette hozzá.

Címlapkép: Getty Images