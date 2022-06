Kulcskérdésekről nem tárgyalt a belügyminiszter a pedagógus kar elnökével

Mindent feljegyzett, de ígéretet nem tett semmire Pintér Sándor, a köznevelésért is felelős belügyminiszter, aki tegnap Horváth Péterrel, a Nemzeti Pedagógus Kar (NPK) elnökével egyeztetett oktatási kérdésekről. A két fél kulcskérdésekről, így a pedagógusok bérének rendezéséről sem konzultáltak - tudta meg a Népszava a tanári szakmai szervezet vezetőjétől.

Horváth Péter a lapnak elmondta, elsősorban arról beszélgettek, hogyan lehetne hatékonyabbá tenné a köznevelést - például az idegen nyelv tanítást miként kellene fejleszteni, vagy hogy milyen “tartalékok” vannak a rendszerben a pedagógushiány rövid távú enyhítésére.

A pedagóguskar elnöke egyebek mellett azt javasolta, hogy vizsgálják felül azt a jogszabályt, ami arra kényszeríti a nyugdíjas pedagógusokat, hogy ha még tanítani szeretnének, választaniuk kelljen a nyugdíjuk és a fizetésük között.

A belügyminiszter mindent feljegyzett, de semmire nem tett ígéretet – árulta el Horváth Péter, aki most is elismerte, hogy elkerülhetetlen lesz a bérek rendezése, de Pintér Sándor ezt a kérdést a szakszervezetek vezetőiből álló sztrájkbizottságra és a köznevelési államtitkárságra bízta, ezek között nyáron is folytatódnak az egyeztetések.

A Belügyminisztérium hétfőn közleményben jelezte, még júniusban elektronikus kérdőívet indítanak, melynek kérdései a köznevelési rendszer működésének továbbfejlesztési lehetőségeit célozzák.

