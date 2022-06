Elszálltak a gázárak Európában, miután még durvábban vágják az oroszok a német gázszállítást

Nem műszaki, hanem politikai oka lehet annak, hogy az oroszok tegnap 40%-kal vágták az Északi Áramlat-1 vezetékpáron a gázszállítást Németország felé – jelentette ki szerdán Berlinben újságíróknak Robert Habeck. A német gazdasági miniszter arra alapozta véleményét, hogy az ürügyként mondott turbinafelújítási munkálathoz csak ősszel kezdett volna hozzá a Gazprom és az egyébként sem okozhatott volna 40%-os szállítási kiesést. Ezután szerdán délután azt jelentette be a Gazprom, hogy további 33%-kal napi 67 millió köbméterre vágja az említett vezetékpáron a gázszállítást Németország felé, közben Olaszország is váratlanul 15%-kal kevesebb gázt kapott az oroszoktól. Mindez a tegnapi komoly áremelkedés után újabb riadalmat okozott az európai gázpiacon, hogy a téli gázellátás esetleg veszélybe kerülhet és így jelentős, újabb 15-20%-os ugrás mutatkozik a különböző határidős gázárakba jóval a 100 euró/MWh árszint fölé.

Az oroszok legnagyobb éves kapacitású európai gázszállítási útvonala az Északi Áramlat-1 a tenger alatt, amely évi 55 milliárd köbmétert jelent, és az utóbbi hetekben különösen felértékelődött az ezen keresztüli stabil szállítások jelentősége, hiszen az oroszok egy szankciós lépés miatt leállították a második legnagyobb éves kapacitású (33 milliárd köbméter) Jamál-Európa vezeték lengyel üzemeltetője felé a szállítást, így Lengyelország is valójában az Északi Áramlat-1-en keresztül a németek által megvett orosz gázt kapja, amit a Jamál-Európa német-lengyel határon fekvő mérési pontján keresztül vesz meg. Emellett Németország, mint a legnagyobb európai gazdaság (amely még nem rendelkezik északon LNG-terminállal, de több ilyen platform építését is gyorsan elkezdte) stabil gázellátása is kiemelt fontosságú, mert tőle más országok ellátása is függ, illetve ipara is erősen gázfüggő.

Éppen ezt a képet veszélyezteti alapjaiban az, ami kedden elindult és ma fokozódik: az oroszok a jelek szerint mondvacsinált okok miatt drasztikusan elkezdték levágni az Északi Áramlat-1-en keresztül a szállításokat.

Amint megírtuk: tegnap arra hivatkozva vágta 167-ről 100 millió köbméterre (40%-kal) a Gazprom a napi szállítást, hogy a saját kompresszor állomásán használt Siemens Energy turbina felújítása akadályokba ütközött, pontosabban állítása szerint a Kanadában felújításon átesett egység visszaszállítása Oroszországba a nyugati szankciók miatt nem lehetséges.

Erre a gázárak már tegnap markánsan emelkedtek, ma kora délután pedig Robert Habeck újságíróknak azt mondta: az orosz lépés hátterében inkább politikai, mint műszaki ok húzódik meg, ugyanis a Bloomberg beszámolója szerint azt mondta: az említett turbinák felújítása csak ősszel kezdődött volna meg és egyébként sem szabadott volna 40%-os szállítási kiesést okoznia. Jelezte, hogy személyes garanciát adott arra a Siemens Energy cégnek, hogy a turbinákkal kapcsolatos karbantartási munkálatok miatti szállítás biztos, hogy nem esik szankciók hatálya alá, igaz elismerte, hogy a kanadai kormánnyal még tisztázzák, hogy ők pontosan mit is szankcionálnak.

Ezután röviddel érkezett a Gazprom mai újabb bejelentése a Reuters tudósítása szerint, hogy 100 millióról immár 67 millióra, azaz további 33%-kal csökkentik az Északi Áramlat 1-en a napi szállítást, mert a kompresszor állomásukon kapacitás gondokkal küzdenek és egyébként is elkezdik háttérbe szorítani a Siemens Energy által gyártott turbinákat.

Erre újból meglódultak az európai másnapi, illetve következő hónapokbeli gázárak, fél óra elteltével 15-20%-os szárnyalások látszanak a szerda délutáni kereskedésben jóval a 100 euró/MWh-s árszint fölé. A júliusi holland határidős TTF ára 17%-kal 113 euró fölé ugrott.

A jelek szerint tehát most műszaki hátterűnek beállított ok miatt mérséklődhet tovább Európa felé az orosz gázszállítás. Tavasszal a rubelben fizetési huzavona volt a fő ok (ürügy), ami miatt a lengyelek, bolgárok, majd később több más nyugati ország felé is leálltak az orosz szállítások, mert nem voltak hajlandók az oroszok által egyoldalúan megváltoztatott módon fizetni az orosz gázért. Aztán az orosz kormány hozott célzott vállalati szankciókat, amellyel a Gazprom bizonyos partnercégei felé lehetetlenedett el az orosz szállítás (pl. Jamál-Európa lengyel vezetékszakasza),

most pedig már az orosz gáz két legfőbb európai vevője, németország és olaszország felé kezd esni a gázszállítás.

Az olasz ENI ugyanis szerdán azt jelentette be, hogy váratlanul. 15%-kal esett feléje az orosz szállítás és egyelőre nem tudja ennek az okát.

Mindez egyébként éppen akkor történik, amikor az európai gáztárolók együttes töltöttsége lendületesen nőtt 52,6%-ra, sőt rekord ütemű ma növekedés az április 1-jei kiinduló állapothoz képest, hála a felpörgetett nem-orosz vezetékes és cseppfolyósított földgáz-szállításoknak. Ömlik például Európába az amerikai és egyéb eredetű LNG, illetve több más vezetékes kapacitás is maximumon pörög, hogy a tél előtt minél magasabb szintre lehessen feltornászni a tartalékokat. A jelek szerint az orosz-ukrán háború másik frontján, a gázpiacon ezt igyekszik fékezni/blokkolni Oroszország a műszaki okokra hivatkozással, hogy ezzel fokozza a téli európai gázválság esélyét, de közben addig is jó magasan tartsa a leszállított (visszafogott volumenű) gáz árát.

Címlapkép forrása: Getty Images