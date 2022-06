Megérkezett a Wizzair első Dortmund-Hévíz menetrend szerinti járata

Csaknem másfél évtized után indult ismét menetrend szerinti repülőjárat a Sármellék-zalavári repülőtérről; a Wizzair heti kétszeri járata Dortmundot köti össze a Hévíz-Balaton Airporttal.

Jakab Zsófia, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) marketing és kommunikációs vezérigazgató-helyettese az első járat csütörtöki érkezése kapcsán tartott sajtótájékoztatón elmondta:

az MTÜ számára kiemelten fontos a német turistaforgalom erősítése a hévízi, balatoni régióban.

Hogy az elmúlt időszakban mennyire fontos lett a térség, azt jelzi az is, hogy Hévízen 2021-ben 174 ezer vendég 659 ezer éjszakát töltött. A járatindításnak is köszönhetően a következő időszakban ezek a számok még tovább javulhatnak, ugyanis már az első 5 hónapban 78 ezer vendégéjszakát regisztráltak a fürdővárosban - tette hozzá.

Jakab Zsófia elmondta: a Magyarországra érkező német turisták körében Budapest után Hévíz a második legfontosabb úti cél. A remények szerint a németek részéről tovább erősödhet a magyarországi turizmus, az első dortmundi járattal újságírók is érkeztek Észak-Rajna-Vesztfáliából.

Jelezte: az MTÜ alapfeladata az adatvezérelt ágazatirányítás révén a forgalom ösztönzése, a Balatont pedig mint az egyik leglátogatottabb térséget, négyévszakos célponttá tenni. Felértékelődtek az utóbbi időben a regionális repülőterek, ezért is kiemelt fontosságú a forgalomélénkítő és bevételnövelő hatása miatt az új sármelléki járat.

Nagy Bálint, az Építési és Beruházási Minisztérium államtitkára a térség országgyűlési képviselőjeként arról beszélt, hogy nagyon nagy lehetőség a Covid-járvány és a háborús helyzet ellenére egy menetrendi járat indítása.

Elsősorban Hévíz, Zalakaros, a Balaton-part, illetve minden térségbeli turisztikai célpont számára fontos, hogy ezáltal is erősíteni lehet a minőségi turizmust.

Hozzátette, hogy a régióban élők közvetlenül vagy közvetve alapvetően a turizmusból élnek, alig van olyan szakma, amire ne lenne gazdasági hatása a vendégforgalomnak. Emiatt is szükséges a repülőtér tervezett fejlesztése, ami nemcsak infrastrukturális fejlesztést, hanem a repülőjáratok további bővítését is igényli. Remélhetőleg ez a nyári szezon a légitársaságok számára is be tudja bizonyítani, hogy érdemes ebbe a térségbe járatokat szervezni.

Papp Gábor, Hévíz polgármestere felidézte, hogy a város önkormányzata 2011-ben vette át repülőtér üzemeltetését, két évvel ezelőtt a magyar állam vásárolta be magát a repteret üzemeltető cégbe, az MTÜ pedig megkapta az üzemeltetési jogot. Ez utóbbi partnerséggel szakmai és gazdasági szempontból is jó partnerre talált a város önkormányzata.

A Wizzairrel kötött megállapodás is mutatja, hogy a régió számára a legfontosabbak közé tartoznak a német vendégek, az új járat indítása pedig nemcsak a kúrára érkezők körét bővíti, hanem a fiatalabb korosztályok számára is vonzó lehet - közölte a polgármester.

Kitért arra is, hogy 2019-ben - tízéves növekedés után - 1,233 millió vendégéjszakát regisztráltak Hévízen. Az MTÜ-vel másfél hete Dortmundban tartottak egy sikeres roadshowt, így ha a járatindítás is eredményes, akkor más német vagy egyéb külföldi városokból is indulhatnak új járatok.

Papp Gábor elmondta még, hogy a vendégéjszakák bővítését remélik a hévízi, keszthelyi szállodafejlesztésektől is.

Ez a térség ugyanis minden korosztályt ki tud szolgálni, a repülőtér pedig kiváló helyen van, amelynek tervezett fejlesztése nem csak az utasforgalomban, de az áruszállításban is növekedést hozhat.

Benkő Attila, a repülőtér igazgatója az MTI kérdése elmondta: utoljára 2008-ban fogadott menetrend szerinti járatot a Hévíz-Balaton Airport, akkor a Ryanair Londonból közlekedtetett járatokat. A Wizzair első, dortmundi járatával - amely szeptember 15-ig, hetente kétszer közlekedik - mintegy 170-en érkeztek Magyarországra.

Címlapképen: Vízsugárral fogadják a Wizzair elsõ Dortmund-Hévíz menetrend szerinti járatát Sármelléken, a Hévíz-Balaton nemzetközi repülõtéren 2022. június 16-án. MTI/Varga György