Durván visszafogták ma is az oroszok az uniós gázszállítást, feszült a helyzet a német hatóság szerint

Portfolio 2022. június 17. 15:54

Az eddig megszokott napi mennyiségnél ma is 60%-kal kevesebb gázt szállít a Gazprom az Északi Áramlat-1-en, emiatt sorra panaszkodnak az olasz, cseh, szlovák nagy energiacégek, hogy hasonló mértékben, 50-60%-kal, elmarad a napi gázimportjuk annál, mint amit megrendeltek az orosz óriáscégtől. A német energiahatóság vezetője szerint feszült a gázpiaci helyzet, ami a télre való kellő betárolást is veszélyeztetheti, és közben az is kiderült, hogy két napja megszakadt a Németország és Franciaország közötti gázszállítás a franciák felé. Mindezek mellett továbbra is rendkívüli magasságokban járnak a gázárak a vezető európai gáztőzsdén a következő hónapokra.