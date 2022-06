Havi 7500 forint a hazai e-sport bázis költése

Nem lassította az e-sport-piac dinamikus növekedését a koronavírus-járvány miatti lezárások feloldása sem, a hazai e-sport-bázis költése tavaly meghaladta a 65 milliárd forintot, és a plafon még messze van. A felnőtt lakosság több, mint fele játszik videójátékokkal, közülük az e-sportokkal játszók havonta átlagosan 7500 forintot költenek szenvedélyükre, a forgalom további emelkedését előrevetíti, hogy a közösség egyre nagyobb hányada rendelkezik saját keresettel - mondta a Portfolio-nak Biró Balázs, az Esportmilla és a Magyar E-sport Szövetség elnöke.

Biró Balázs, a szövetség elnöke ismertette, hogy az eNET-tel készített egyik közös felmérésük azt mutatja, hogy a felnőtt lakosság 56 százaléka szokott játszani videójátékokkal, e több millió embert közül pedig immár körülbelül 730 ezren vannak azok, akik akár alkalomszerűen, akár komolyabban az e-sport-játékokat – például a League of Legendset, a PlayerUnknown's Battlegroundsot vagy a Counter-Strike: Global Offensive-et – választják. Egy másik felmérésükből pedig az derült ki, hogy

az e-sport-közösségnek a költése tavaly elérte a 65,4 milliárd forintot, azaz havonta átlagosan a 7500 forintot.

Mindez a videójátékok, valamint a hardverek és a perifériák megvásárlásán túl a játékokon belüli, azaz in-game költéseket, a merchandise termékek, vagyis a játékokhoz kapcsolódó ajándéktárgyak megvételét tartalmazza, továbbá idén már a játék-előfizetések piacát is belevették ebbe a kategóriába, ez pedig a számokban is tükröződik. Az e-sportokkal játszók 2020-ban 42 milliárd, 2021-ben 50 milliárd, majd 2022-ben 65 milliárd forintot áldoztak szenvedélyükre - közölte a HUNESZ elnöke, aki szerint látható, hogy a nemzetközi trendekhez hasonlóan az e-sport Magyarországon is egy dinamikusan növekvő piacot jelent, amelynek esetleges plafonja véleménye szerint még igen messze van. A forgalom további emelkedését vetíti előre az is, hogy a hazai e-sport-közösség egyre nagyobb hányada rendelkezik saját keresettel, hiszen arányuk a tavalyi évben mért 48 százalékról 2022-re 61 százalékra nőtt - jegyezte meg.

Még mindig a PC uralja a játékpiacot

Biró Balázs elmondta, hogy az e-sport-platformokat tekintve továbbra is a PC vezet toronymagasan, a második helyen holtversenyben a laptop, a konzol és az okostelefon áll – utóbbi kettő évről évre növekvő arányban. A felméréseik szerint egyre többen ruháznak be valamilyen játékkonzolra, amely a többi eszközzel ellentétben kizárólag játékra alkalmas:

a PlayStation piaci részesedése a legnagyobb – a konzollal rendelkezők 64 százaléka rendelkezik valamilyen PS-modellel –, ezt 54 százalékkal az Xbox követi.

A PC-ket 75 százalékuk nemcsak játékra, de az e-sporttal kapcsolatos videós tartalmak fogyasztására is használja, illetve az okostelefonok ilyen célú alkalmazása is hasonló, 72 százalékos arányt képvisel - tette hozzá.

Az igazi sikerjátékok hosszú időn át képesek fenntartani az e-sport-közösség érdeklődését. Idén is a LOL szerepelt a legjobban, amely most már sokadik éve magáénak tudhatja a népszerűségi lista első helyezését, a PuBG utolérte a CS:GO ismertségét és feljött a második helyre, míg a néhány éve üstökösként megjelenő VALORANT 2022-re még egy helyet javított, így most már a negyedik legnépszerűbb játéknak számít.

Betett a pandémia a játékpiacnak is

Mint minden félvezetőt tartalmazó terméket, a hardverpiacot is negatívan érintette a nyersanyaghiány és az abból fakadó kellemetlenségek, az általunk megkérdezett vásárlók háromnegyede tapasztalt ebből származó fennakadásokat világított rá Biró Balázs, aki szerint az áruhiány mellett az árak emelkedése is jelentős volt a vizsgált időszakban:

tízből négyen nyilatkoztak úgy, hogy a magasabb árak miatt nem vettek meg valamilyen kívánt hardvert.

Ugyanakkor mivel otthon maradtak az emberek a pandémia miatt az e-sport-játékokkal játszók 26 százaléka kezdett el többet játszani, 24 százalékuk az e-sporttal kapcsolatos videók, közvetítések nézésére szánt több időt, míg 31 százalékuk valamilyen új játékot próbált ki. A szövetség elnöke úgy véli, hogy ez a változás tartós, amely ösztönzőként hathat a fejlesztésekre is.

Az e-sporttal pénzt is lehet keresni

Az e-sport-játékokban és -versenyeken megszerezhető nyereményeken túl az ahhoz megfelelő tehetséggel és habitussal rendelkező játékosok a tartalomgyártásban is gondolkodhatnak. Például foglalkozhatnak videójáték-közvetítéssel, ilyenkor általában a direkt szponzoráció vagy a közvetlenül az ezeken a felületeken keresztüli monetizálási lehetőségek biztosítanak bevételt. A nemzetközi elit ligákkal összehasonlítva mások a léptékek, ugyanakkor Biró Balázs szerint a hazai szektor sem panaszkodhat, hiszen mind az állami, mind az üzleti oldalról sikerül bevonni szponzorokat, illetve támogatókat. A tavalyi évi K&H Magyar Nemzeti E-sport Bajnokság eseményeit egyébként 861 122 néző követte, ez az egész éves megtekintések vonatkozásában 1 298 171 becsatlakozást jelent, ami egyúttal közel 15 millió megtekintett percnek felel meg.