Már negyven százalék az amerikai recesszió esélye

Negyven százalék annak az esélye, hogy az amerikai gazdaság 2023-ban recesszióba süllyed – jósolják a Bank of America (BofA) szakemberei. Vagyis egyre nő annak esélye, hogy a szigorodó pénzügyi kondíciók annyira belassítják a gazdaságot, hogy a „bűvös” két negyedévnyi zsugorodás is összejön.

Egy gazdaság akkor kerül recesszióba, ha egymást követő két negyedévben zsugorodik a teljesítménye az előző negyedévhez képest. A BofA elemzői szerint egyre nő ennek esélye az amerikai GDP esetében, bár a 40 százalékos jóslat még mindig azt jelenti, hogy nagyobb a valószínűsége, hogy nem kerül rá sor - írja a Reuters.

Az amerikai bank friss előrejelzése szerint 2023 második felére szinte nullára lassul az amerikai gazdaság növekedése, mivel a pénzügyi kondíciók szigorodása, vagyis a jegybank kamatemelései hűtik majd a gazdaságot. Ráadásul 2024-ben is csak mérsékelt visszapattanást várnak a GDP-ben.

A BofA szakértője szerint a Fed kénytelen lesz 4% fölé emelni az irányadó kamatot, mivel túl sokáig tartotta azt alacsony an, vagyis lemaradásban van, így most mindent meg kell tennie, hogy „utolérje magát”. Friss anyagában az amerikai befektetési bank globális növekedési kilátásait is rontotta az orosz-ukrán háború hatására, a korábbi 4,3% helyett a világgazdaság 3,2%-os növekedésére számítanak és további kockázatokat látnak például a kínai lezárások és a magas infláció miatt.

Címlapkép: Getty Images