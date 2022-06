Egyszer már nagy viták árán bukott el a vármegyéket és a főispánokat visszahozó javaslat

"Az Országgyűlés döntése értelmében az új alkotmányban nem szerepel majd a vármegye elnevezés" – számolt be az MTI még 2011-ben, azonban mint tegnap kiderült, most újra nekimennek a kérdésnek, hogy átnevezzük-e a megyéket vármegyékre, illetve főispánok legyenek-e a kormánymegbízottak. Egy bő évtizeddel ezelőtt a kormánypártokon belül is nagy vita volt erről.