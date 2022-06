Hatalmas kamatemelés búcsúzóul a cseh jegybanktól

A vártnál nagyobb mértékben, 125 bázisponttal 7%-ra emelte az irányadó kamatot szerdán a cseh jegybank. A várakozások szerint ez lehetett az utolsó emelés, hiszen búcsúzik a jegybank eddigi vezetése és helyükre pedig olyanok érkeznek, akik már eddig sem értettek egyet a szigorítással.

Előzetesen a szakemberek 75 bázispontos emelést vártak, bár a piaci árazásokban 100-125 bázispont szerepelt. A jelek szerint a jegybank vezetése utóbbit tartotta szem előtt. A lépéssel a 7%-os cseh irányadó kamat majdnem utol is érte a 7,25%-os magyar egyhetes betéti rátát.

Azért volt várható egy nagyobb emelés most, mert az már korábban kiderült, hogy a jövő hónaptól Ales Michl váltja a cseh jegybank élén Jiri Rusnokot. Michl pedig már eddig is ellenezte a kamatemeléseket, vagyis a várakozások szerint az új vezetéssel le is zárul a kamatemelési sorozat. Ráadásul az elnök mellett a döntéshozók közül is többen távoznak.

A bejelentésre a korona gyengüléssel reagált, most 0,2%-os visszaesésben van tegnaphoz képest.

