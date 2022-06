Egy hét múlva megszűnik a DIGI Sport három tévécsatornája

A DIGI Sport csatornákon főként a Ligue I és a Premier League-mérkőzések egy részét láthatták a nézők, korábban a sportközvetítési jogok jóval szélesebb portfólióját birtokolta a cég, például a Bajnokok Ligája meccseinek egy része is itt futott.

Tavaly november végén jelentette be a 4iG, hogy végleges adásvételi szerződést kötött a 4iG a román eladóval, a DIGI vételára 625 millió euró, vagyis akkori árfolyamon közel 232 milliárd forint, idén januárban pedig azt is bejelentették, hogy a 4iG megszerezte a DIGI és leányvállalatai, azaz Invitel, az I TV és a DIGI Infrastruktúra jegyzett tőkéjének 100 százalékát kitevő üzletrészét. Hogy a DIGI-nél a tulajdonosváltást követően lesznek változások, arról a cég vezetői több alkalommal is beszéltek, idén májusban azt is bejelentették, hogy a DIGI számos szolgáltatásánál, így a tévészolgáltatásoknál is emelkednek az árak. Arra pedig Király István, a Portfolio-nak május végén adott interjúban már utalt, hogy változások jöhetnek a műsorszolgáltatásban is, akkor úgy fogalmazott, hogy fontos kérdésesnek tartja, hogy mi történik az exkluzív tartalmak gyártásával, vagy hogy milyen irányba fejlesszék a DIGI szolgáltatásait, műsorstruktúráját.