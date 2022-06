Hamarosan záródhatnak az orosz gázcsapok, Európa felkészül a télre

Oroszország a gázpiacon keresztül képes jelentős problémákat okozni Európának, ahol a gázcsapok elzárása esetén nem lenne annyi pénz Ukrajna segítésére, fegyverek szállítására. Egy akut gázpiaci krízisben esetleg még a szankciók egy részét is visszavonhatná az Európai Unió. Ez lenne az orosz vezetés feltételezett célja, ezért fokozzák a tétet a gazdasági háborúban is - mondta Weinhardt Attila, a Portfolio Makro rovatának elemzője, a Portfolio Checklist, lapunk munkanapokon megjelenő podcastjének pénteki adásában, reagálva azokra a hírekre, melyek szerint Oroszország a nyár folyamán, júliusban vagy augusztusban leállíthatja a gázszállítást Európa felé.

Gyakorlatilag versenyfutás van az idővel Európában, hogy még a nyári hónapokban minél magasabb szintig sikerüljön feltölteni a gáztárolókat, ezért igyekszik április eleje óta mindenki nagyon erőteljesen más, nem orosz irányba fordulni és új szerződéseket kötni. Ettől rekord ütemben töltődtek a gáztározók és ezt az oroszok is látják, akik nem szeretnék, hogy gyengüljön az ütőkártyájuk a téli hónapokban. Ezért is mondja Mihail Krityihin, a RusEnergy tanácsadó cég társalapítója, hogy biztosra vehető, az oroszok elzárják a csapokat júliusban vagy augusztusban - nyilatkozta a Checklist pénteki adásában Weinhardt Attila, a Portfolio makro elemzője. Magyarország helyzetéről azt mondta,

a mi helyzetünk relatív jobb mint például a németeké, ennek két fő oka van. Az egyik, hogy nagyon jelentős az összesített gáztárolói kapacitásunk, A másik, hogy az éves magyar gázfogyasztás felét a Gazprommal kötött hosszú távú gázszerződés lefedi.

Az interjú, melyben Weinhardt Attila arról is beszélt, milyen intézkedéseket vezettek be Németországban a gázfogyasztás csökkentésére és hogy mi várható az EU más országaiban

