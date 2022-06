Kína szerint Sanghaj legyőzte a koronavírust

Peking szombaton közölte, hogy engedélyezi az általános és középiskolák számára a tanítási órák folytatását, Sanghaj legfőbb pártfőnöke pedig győzelmet hirdetett a COVID-19 felett, miután a város két hónap óta először nem jelentett új fertőzéses esetet.

A két nagyváros egyike volt azon kínai helyszíneknek, amelyek március és május között korlátozó intézkedéseket vezettek be az omikron-hullám terjedésének megállítására, Sanghajban például két hónapos városi zárlatot rendeltek el, amelyet június 1-jén oldottak fel.

A Kína által követett zéró tolerancia járványstratégia csökkentette az esetek számát, de a keménykezű intézkedések sok dühöt és még ritka tiltakozásokat is szított, és súlyos terhet rótt a gazdaságra.

Peking május elején bezárta iskoláit, és arra kérte a diákokat, hogy térjenek át az online tanulásra a helyben terjedő COVID megbetegedések megugrása miatt. A közép- és középiskolák végzős diákjai június 2-tól visszatérhettek a tantermekbe. Ma, miután az elmúlt napokban az esetszámok csökkenő tendenciát mutattak, a főváros oktatási bizottsága közölte, hogy hétfőtől minden fővárosi általános és középiskolás diák visszatérhet a személyes tanításhoz. Az óvodák egy hét múlva, július 4-től nyithatnak újra.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 06. 11. Robbanásszerű koronavírus-járvány tört ki Kína fővárosában

Eközben Sanghaj június 24-re vonatkozóan nem jelentett új helyi - tüneti és tünetmentes - megbetegedést, ilyen február 23. óta először fordult elő. Li Csiang, a sanghaji kommunista párt vezetője a város szombati pártkongresszusának megnyitóján azt mondta, hogy a hatóságok "megnyerték a háborút Sanghaj védelmében" a COVID ellen, mivel végrehajtották Hszi Csin-ping kínai elnök utasításait, és hogy Peking járványmegelőzési döntései "teljesen helyesek" voltak.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 05. 16. Jól odavágta a kínai gazdaságot a zéró tolerancia

A déli Sencsen város viszont, amely márciusban egyhetes zárlatot vezetett be, szombaton közölte, hogy bezárja az összes mozit és parkot, valamint felfüggeszti a nyilvános rendezvényeket Futian kerületben, miután pénteken hat helyi megbetegedést fedeztek fel. A mintegy 1,55 millió lakosú kerületben (ahol a Ping An kínai biztosítási óriáscég és a városi kormány székhelye is található) az éttermeket is a szokásos étkezőkapacitásuk 50%-ára korlátozzák - közölték a hatóságok.

A város mostantól azt is megköveteli a lakosoktól, hogy egy napnál nem régebbi negatív COVID-19 tesztet mutassanak fel (ez 48 óráról lerövidült), ami lényegében azt jelenti, hogy az embereknek naponta kell tesztelniük, hogy beléphessenek bevásárlóközpontokba vagy használhassák a tömegközlekedést.

Címlapkép: Getty Images