A hőség miatt még több területre adnak ki másodfokú figyelmeztetést

A hőség veszélye miatt hétfőre még több területre adott ki másodfokú figyelmeztetést az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Az MTI-hez vasárnap eljuttatott veszélyjelzésükben azt írták: hétfőn tovább erősödik a felmelegedés, a napi középhőmérséklet az ország döntő részén meghaladhatja 27 Celsius-fokot, elsősorban az Alpokalján és az Északi-középhegység völgyeiben 25 és 27 fok között alakulhat.

Arra is figyelmeztettek továbbá, hogy hétfőn az UV-B sugárzás is az egész országban eléri a nagyon erős szintet. A minimumok az előrejelzés szerint általában 15 és 21 fok között alakulnak, de a hidegre érzékeny részeken 11-14 fokot is mérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 fok között valószínű. A hőség miatt Vas, Zala, Nógrád és Borsod-Abaúj-Zemplén megyére elsőfokú, az ország többi területére másodfokú figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat.

A meteorológiai szolgálat és az országos tisztifőorvos hőség miatti figyelmeztetésének különböző kritériumai vannak. Az országos tisztifőorvos három fokozatot rendelhet el, döntése értelmében most hétfő nulla órától csütörtök éjfélig harmadfokú hőségriasztás lesz érvényben.

